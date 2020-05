Pöttinger: Initiative bei Sozialversicherungsbeiträgen hilft der Wirtschaft

Maßnahmenpaket entlastet Unternehmen, schützt vor Insolvenzen und erhält Arbeitsplätze

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die heute auf den Weg gebrachte Initiative zur Stundung und Übertragung von Sozialversicherungsbeitragszahlungen ist eine wichtige Erleichterung für unsere Wirtschaft“, so ÖVP-Abgeordneter Laurenz Pöttinger am Rande der heutigen Nationalratssitzung. Konkret sei ein Maßnahmenpaket erarbeitet worden, das eine automatische Übertragung von unmittelbar durch die Corona-Krise bedingten Beitragsrückständen für die Monate Februar, März und April 2020 in das Jahr 2021 umfasst. Zudem werde die Möglichkeit geschaffen, eine zinsfreie Ratenvereinbarung für diese Beitragszahlungen ab dem 15. Februar 2021 zu beantragen. Für Beitragszahlungen für die Zeiträume Mai bis Dezember des heurigen Jahres sei auf Antrag weiters eine dreimonatige, verzinste Stundung möglich. Im Fall von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Kurzarbeit gelte eine Sonderregelung, wonach die Sozialversicherungsbeiträge ohne Verzugszinsen im zweiten Kalendermonat nach Beantragung der Kurzarbeit bezahlt werden können.

In enger Kooperation mit der Österreichischen Gesundheitskasse, der Wirtschaftskammer und dem Wirtschaftsbund habe man diese wichtigen wie unbürokratischen Hilfsmaßnahmen ermöglichen können. Pöttinger hält abschließend fest: „Die Maßnahmen und Verkehrsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus waren richtig und wichtig, haben die Wirtschaft aber vor riesige Herausforderungen gestellt. Nun haben wir einen weiteren Schritt zur Entlastung, zum Schutz vor Insolvenzen und somit zum Erhalt von Arbeitsplätzen gesetzt.“

