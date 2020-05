FPÖ – Schrangl: Der ÖVP-Finanzminister hat es für nicht notwendig erachtet, die Steuerzahler über neueste Budgetzahlen zu informieren

Wien (OTS) - „Das Budget wurde noch vor der Corona-Krise erstellt, aber die Regierungsparteien und ÖVP-Finanzminister Blümel haben es für nicht notwendig erachtet, das Parlament und die Steuerzahler über die neuesten Budgetzahlen zu informieren“, kritisierte heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Mag. Philipp Schrangl in seinem Debattenbeitrag.

„Es gibt eine Reihe von Ausgabensteigerungen, die wir sehr kritisch sehen. So ist zu hinterfragen, wofür die vielen neuen Planstellen für ‚Public Affairs‘ im Bereich des Parlaments benötigt werden. Langläufig werden nämlich manche ORF-Landesstudios auch als ‚Landeshauptmann-TV‘ ‚verunglimpft. Ich hoffe aber nicht, dass es daher zu einem ‚Parlamentspräsidenten-TV‘ kommen wird, sondern auch 'die Abgeordneten des Hohen Hauses je nach Stärke' in diesem neuen Medium ordnungsgemäß vertreten sein werden“, betonte Schrangl.

„Wenn man sich das Budget der gesamten Bundesgesetzgebung ansieht, dann erkennt man, dass davon 0,23 Prozent des gesamten Budgethaushaltes aufgewendet wird. Wenn man nun das Budget des Bundeskanzlers näher betrachtet, dann sieht man, dass das Bundeskanzleramt mehr als das Doppelte aufwendet. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn ein Bundeskanzler doppelt so viel für seine Medienarbeit braucht, als die gesamten 183 Abgeordneten des Hohen Hauses“, so Schrangl, der an den Kanzler appellierte, ‚doch ein wenig von seinen Planstellen zu den Gerichten umzuschichten‘. „Die Gerichte werden sich nämlich in Zukunft öfters damit beschäftigen, welches Chaos Sie in den zahlreichen Pressekonferenzen angerichtet haben – ‚dieser Blödsinn müsse nämlich dann von diesen geradegebogen werden‘. Vielleicht, so Schrangl, geben Sie auch einige Planstellen an das Finanzministerium ab, damit die Beamten die Möglichkeit bekommen, die Hilfen, die Sie schon seit Monaten den Unternehmern versprechen, auch schneller auszahlen können.“

