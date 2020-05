„Sturm der Liebe“: Corona-bedingte Unterbrechung ab 2. Juni

Wiedersehen mit der 9. Staffel und dem Traumpaar Pauline und Leonard; neue Folgen ab 22. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - Aufgrund des Corona-bedingten Drehstopps bei „Sturm der Liebe“ seitens Produktion und ARD ist leider auch der ORF gezwungen, die Ausstrahlung der neuen Folgen ab Dienstag, dem 2. Juni 2020, in ORF 2 zu unterbrechen. Stattdessen gibt es ein Wiedersehen mit der 9. Staffel (ab Folge 1817) und dem beliebten Traumpaar Pauline Jentzsch (Liza Tzschirner) und Leonard Stahl (Christian Feist).

Da die Dreharbeiten für die aktuelle Staffel unter Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen bereits wieder aufgenommen werden konnten, wird die 16. Staffel ab Montag, dem 22. Juni, immer werktags um 14.25 Uhr in ORF 2 mit neuen Folgen (ab Folge 3390) und dem Traumpaar Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) und Tim Saalfeld (Florian Frowein) fortgesetzt.

Für die Zuschauer/innen hält die ORF/ARD-Erfolgstelenovela noch eine besondere Überraschung bereit. In Folge 3398 (voraussichtlicher Sendetermin: Donnerstag, 2. Juli 2020, 14.25 Uhr, ORF 2) kommen Pauline (Liza Tzschirner) und Leonard Stahl (Christian Feist) auf Roberts (Lorenzo Patané) dringliche Bitte hin an den „Fürstenhof“ zurück, um ihn in der Geschäftsführung zu unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at