Aviso: Morgen Pressekonferenz für Kinder – Sprechstunde Spezial mit Gesundheitsminister Rudi Anschober

Pressekonferenz für Kinder – Sprechstunde Spezial mit Gesundheitsminister Rudi Anschober

Pressekonferenz für Kinder – Sprechstunde Spezial mit

Gesundheitsminister Rudi Anschober



Am Mittwoch, 27. Mai 2020, um 13:00 Uhr, steht Gesundheitsminister

Rudi Anschober den Fragen der jüngsten Bürgerinnen und Bürger Rede

und Antwort.



Mit dabei sind Allgemeinmedizinerin Dr.in Susanne Rabady, die das

Coronavirus kinderleicht erklärt und Pauline, eine 14-Jährige

Schülerin aus Wien. Gemeinsam werden sie die wichtigsten Fragen der

Kinder beantworten, die diese vorab per Video eingeschickt haben.



Seit Mitte März ist Rudi Anschober fast täglich per Social Media

Livestream für die Bürgerinnen und Bürger persönlich erreichbar. Die

bisher knapp 40 Livestream-Sprechstunden zu Alltagsfragen in Zeiten

von Corona oder Spezialthemen wie zB psychischer Gesundheit, Sport

oder Inklusion verfolgten durchschnittlich 25.000 Zuseherinnen und

Zuseher.



Diesmal richtet sich die Sprechstunde erstmals explizit an Kinder,

um auch ihnen Teilhabe zu ermöglichen und ihre Anliegen und Fragen

auf Augenhöhe zu beantworten.



Datum: 27.5.2020, um 13:00 Uhr



Ort:

Sozialministerium Pressezentrum, 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien



