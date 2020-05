FP-Kohlbauer: 1,2 Mio. Euro in Wien und nicht in Albanien investieren

Unser Geld für unsere Leute

Wien (OTS) - Angesichts der Entwicklungshilfe der Stadt Wien für Albanien stellt der Sprecher für europäische und internationale Angelegenheiten der FPÖ-Wien, LAbg. Leo Kohlbauer, klar, dass er dieses Geld angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise besser in Wien investiert sehen möchte.

„Tausende Wiener haben im Zuge der aktuellen Wirtschaftskrise ihren Job verloren und stehen vor den Scherben ihrer Existenz - und die Stadt Wien überweist locker mal 1,2 Millionen in 3 Tranchen nach Albanien. Wir Freiheitliche fordern: unser Geld für unsere Leute und sofortige Hilfe für die Wiener Bevölkerung anstatt Geldgeschenke in ferne Länder“, stellt Kohlbauer klar. Des Weiteren führt Kohlbauer an, dass wenn man schon Geld in Albanien investieren möchte, dann wäre dieses Geld besser im Schutz der EU-Aussengrenze zu Albanien angelegt, um die Union und ihre Bürger vor importierter Kriminalität aus Albanien zu schützen.

Kohlbauer spricht sich abschließend auch klar gegen den Beitritt von Albanien zur Europäischen Union aus.

