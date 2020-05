Weinviertler Museumsdorf Niedersulz öffnet am 1. Juni

Auf 22 Hektar in das Dorfleben um 1900 eintauchen

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Pfingstmontag, 1. Juni, öffnet das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz seine Pforten für Besucher und lässt sie auf seinem 22 Hektar großen Freigelände in ein authentisches Dorfleben um 1900 eintauchen. Originalgetreue historische Architektur, farbenprächtige Gärten und die Tiere am Bauernhof machen das Museumsdorf damit wieder zu einem beliebten und einzigartigen Ausflugsziel inmitten der Weinviertler Hügellandschaft.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereiten das Museumsdorf schon auf ein Wiedersehen mit den Gästen vor“, freut sich Dr. Veronika Plöckinger-Walenta, wissenschaftliche Leiterin des Museumsdorfs: „Die Betten werden wieder bezogen, die frisch gewaschenen Vorhänge aufgehängt, alle Häuser gereinigt und die Gärten bepflanzt.“

Besonders sehenswert zum Saisonstart sind die Bauerngärten rund um die historischen Häuser und Höfe, die sich mit ihrer frühsommerlichen Bepflanzung von Dahlien über Zinnien und Sommermalven bis zu Rosen in voller Pracht zeigen. Die Pflanzen wurden dafür in der eigenen Anzuchtgärtnerei biologisch vorgezogen, die Pflege der Gärten und des gesamten Grünraums erfolgt ebenfalls rein biologisch. Auch das Wirtshaus am großräumigen Dorfplatz öffnet am 1. Juni und verwöhnt die Museumsbesucher dann wieder mit kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Weinviertel.

„Da der Schutz der Gäste und Mitarbeiter oberste Priorität hat, wird der Betrieb des Museumsdorfs selbstverständlich unter genauer Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen erfolgen. Wichtig ist vor allem, Abstand zu halten. Nur im Inneren der Häuser muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden“, betont Geschäftsführer Mag. Peter Fritz.

Das Veranstaltungsprogramm sowie die Vermittlungsangebote werden laufend gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf der Museumswebseite aktualisiert. Öffnungszeiten: von 1. Juni bis 14. Oktober täglich von 9.30 bis 18 Uhr, von 15. Oktober bis 1. November täglich von 9.30 bis 17 Uhr. Nähere Informationen beim Museumsdorf Niedersulz unter 02534/333, e-mail info @ museumsdorf.at und www.museumsdorf.at.

