WKNÖ-Ecker: Breitbandausbau ist Standortausbau

Schnelles Internet zentraler Faktor für Betriebsansiedlungen

St. Pölten (OTS) - „Jeder Euro, der in den Breitbandausbau investiert wird, ist eine Investition in die Zukunft des Standorts Niederösterreich, die mehrfach Früchte trägt“, begrüßt Wolfgang Ecker, der Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, die heute von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger vorgestellten Ausbau-Pläne für Top-Internet-Verbindungen. „Besonders wichtig ist, dass auch Unternehmen in entlegenen Gebieten nicht im wahrsten Sinn des Wortes den Anschluss verlieren.“

Zugleich verweist Ecker auf Studien, wonach schnelle Internetverbindungen für Unternehmen mittlerweile ein ganz zentrales Element bei Standortentscheidungen sind. „Breitbandausbau und Betriebsansiedlungen und damit Arbeitsplätze gehen quasi Hand in Hand.“ Überdies habe sich – Stichwort Homeoffice - zuletzt gezeigt, wie wichtig leistungsfähige Internetverbindungen gerade in Krisenzeiten zum Aufrechterhalten der Systeme sind. Das gelte auch für Private. Ecker: „Ich bin überzeugt, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit von schnellem Internet in der Bevölkerung durch Corona deutlich gewachsen ist.“

