NÖ Landesregierung beschloss Budgetvoranschlag für 2021

LR Schleritzko: „Basis-Budget mit Ziel Verwaltung und Wirtschaft Sicherheit zu geben“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Mitglieder der NÖ Landesregierung haben heute, Dienstag, einstimmig den Budgetvoranschlag für das Jahr 2021 beschlossen. Dieser sieht Einzahlungen in Höhe von 6.329,2 Millionen Euro und Auszahlungen in Höhe von 6.657,7 Millionen Euro vor. Der Landtag wird dieses Budget nun zuerst am 10. Juni im Rahmen des Wirtschafts- und Finanzausschusses und am 18. Juni im Rahmen der Sitzung des Landtages beraten und beschließen. Der Beschluss eines eigenen Corona-Haushaltes mit entsprechenden Maßnahmenpaketen für die Jahre 2020 und 2021 ist im Herbst geplant.

„Der vorliegende Haushalt stellt für uns das Basis-Budget für das kommende Jahr dar. Sein Ziel ist es, der Verwaltung und den Projektpartnern in der Wirtschaft möglichst früh Planungssicherheit zu gewähren, womit wir auch Arbeitsplätze im Land erhalten wollen“, erläutert Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Die durch die Corona-Pandemie weggebrochenen Einnahmen sollen angedachte Investitionen nicht verhindern. „Der im Budgetprogramm der letzten Jahre vorgegebene Ausgabenpfad und alle hinterlegten Projekte behalten Gültigkeit. Wir sind das Sicherungsseil für die Wirtschaft am steilen Weg zurück zur gewohnten Stärke. Es gilt jetzt Existenzen zu sichern. Dafür nehmen wir die Corona-Lücke im Budget in Kauf“, so Schleritzko.

