sportsWorld und Wojnar eröffnen die Sommersaison für die österreichischen Tennisstars

Wir freuen uns sehr darüber, dass Wojnar die Zukunft unserer heimischen Tennisasse am Herzen liegt und spontan zugesagt hat, für die Spieler in der ersten Gruppenphase als Sponsorpartner an Bord zu kommen Michael Kostka, COO sportsWorld

Wien (OTS) - Dank der Generali Austrian Pro Series ist es den österreichischen Tennisprofis endlich wieder möglich, ihren Fans Tennissport vom Feinsten zu zeigen. sportsWorld, exklusiver Vermarktungspartner der Spieler, präsentiert nun den ersten Sponsorpartner, den renommierten Feinkostbetrieb Wojnar.

Der Tennissport in Österreich kehrt endlich ins Rampenlicht zurück. Bereits diese Woche bestreitet Dominic Thiem seine ersten Matches – und das live auf ServusTV. Insgesamt werden in den kommenden Wochen 16 Männer und 8 Frauen bei dieser neuen, Corona-konformen Turnierserie in der Südstadt in vier Runden um den Titel kämpfen.

Wojnar ist Sponsorpartner der ersten Gruppenphase

Gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft eröffnet sportsWorld die Sommersaison für die Spieler der Generali Austrian Pro Series, um nach der Corona-bedingten Pause für Aufwind zu sorgen. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Wojnar die Zukunft unserer heimischen Tennisasse am Herzen liegt und spontan zugesagt hat, für die Spieler in der ersten Gruppenphase als Sponsorpartner an Bord zu kommen“ , betont Michael Kostka, COO sportsWorld.



Weitere Spielerpaten gesucht

Sponsoren dürfen sich im Gegenzug unter anderem über eine Logopräsenz auf den Trikots aller Spieler freuen, die gegen Dominic Thiem live auf ServusTV antreten. Das können je nach Turnierverlauf bis zu 14 Matches sein. „Diese Medienpräsenz ist eine großartige Möglichkeit für die Sponsoren, um ihr Unternehmen nach Wochen des sportlichen Stillstands wieder in den Fokus ihrer Kunden zu rücken“, so Kostka. „Für die nächsten Phasen des Turniers suchen wir nun weitere Partner, die Spielerpaten der Generali Austrian Pro Series werden möchten.“

Über sportsWorld:

sportsWorld ist eine international tätige Sportmarketingagentur, die bereits erfolgreich Sportpatenschaften in der Formel 1® und MotoGP™ sowie mit Fußballvereinen wie Inter Mailand oder AS Roma für ihre Kunden realisiert hat. sportsWorld setzt visionäre Ziele in anspruchsvolle, gut geplante Aktivitäten um und unterstützt Sportpatenschaften während des gesamten Entwicklungszyklus mit einer maßgeschneiderten Strategie, einschließlich Aktivitäten für B2B- und B2C-Märkte. Auf diese Weise können optimal abgestimmte Strategiekonzepte für einen erfolgreichen Sport geliefert werden. Mehr auf www.sports.world

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Grangl

Director Sports Partnerships

sportsWorld Operations GmbH

Tel.: +43 (0)664/80 886 154

E-Mail: christiane.grangl @ sports.world



Silvia Kelemen

Director Public Relations

mediaWorld Marketing GmbH

Tel.: +43 (0)664/85 55 241

E-Mail: silvia.kelemen @ mediaworld.com