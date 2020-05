Science gegen Corona!

Kinder und Freizeit und ihr Drang zum Denken

Wien (OTS) - Monatelang waren die Möglichkeiten für Kinder beschränkt, auch in den Schulen stehen im Moment strenge Regelungen ihrem Bewegungs- und Forscherdrang entgegen. Doch eine neue Freizeitkultur für Hausaufgabentage und den Sommer ist bereits im Entstehen.

Science Pool bietet heuer erstmals als Service für alle Familien in allen Ferienwochen Camps der besonderen Art an: Forschen und Experimentieren, Bewegung und Kreativität. Die Konzepte sind in Zusammenarbeit der Didaktikerin und Mathematikerin Gerlinde Heil mit ihrem Team aus jungen WissenschafterInnen entstanden – sie kommen aus den Bereichen Life Sciences, Biomedizin, Soziologie, Kunst, Physik und Chemie und natürlich den Sportwissenschaften!

Kinder wollen sich bewegen – geistig und körperlich. Und auch die Erfahrungen ihrer so schnell und drastisch veränderten Lebenswelt verarbeiten. Daher befassen sie sich in den Summer Sciences des Science Pools mit ihren Ideen und Lösungsansätzen zu den großen Problemen unserer Zeit: Pandemien und Klimaawareness. Doch sie können sich auch bewegen und einfach unbeschwert Freude haben!

Science Pool baut zwar keine neuartigen Atemgeräte – aber wir können in unseren Kindern die Freude daran wecken, später selbst an der Entwicklung mitzuarbeiten.

Denn neue Ideen wachsen auf Basiswissen. Und nur die Wissenschaft kann uns darin unterstützen, die Probleme unserer Zeit zu lösen!

Betreuung an Hausaufgabentagen bis zum Ferienbeginn

Unternehmensprojekte als betriebliche Mitarbeitendenförderung

Summer Science Wochen



Die Betreuung im Science Pool findet unter strengster Einhaltung der Vorgaben der Bundesregierung statt.

Weitere Informationen und Details unter www.sciencepool.org

