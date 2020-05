Wr. Gemeinderat - Kurt Stürzenbecher (SPÖ): Maßnahmen der Stadt Wien in der Corona-Krise haben sich bewährt

„Schnelle Hilfe kommt doppelt an“

Wien (OTS/SPW-K) - „Die Maßnahmen, die die Stadt Wien in Zeiten der Corona-Krise gesetzt hat, haben den Betroffenen rasch und unbürokratisch geholfen“, sagte SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Finanzausschusses, Kurt Stürzenbecher, heute im Zuge der Gemeinderatssitzung im Wiener Rathaus. Er lobte etwa das Soforthilfepaket der Stadt Wien für die Einrichtung von Home-Office-Plätzen, das Programm „Wien Online“, das Wiener Klein- und Mittelbetriebe beim Ausbau und der Erweiterung ihres Online-Auftritts finanziell unterstützt, die Gutscheinaktionen für Gastro- und Taxibetriebe sowie die Förderleistungen in Zusammenhang mit der Erforschung des Coronavirus. „Wir haben den Bedarf gesehen und unmittelbar gehandelt, sodass die COVID-Maßnahmen sofort gegriffen haben und direkt bei den Betroffenen angekommen sind. Die Aktionen wurden so gut angenommen, dass es teilweise notwendig war, aufzustocken“, so Stürzenbecher weiter. Insgesamt habe die Stadt vorausschauend und mit hoher Professionalität agiert.

„Die Förderung der Gastronomie mit einem 25- oder 50-Euro-Gutschein ist eine Win-win-win-Situation für alle. Sie hilft den Wirten, den Angestellten und den KonsumentInnen sofort. Die Hilfe, die Wien zur Verfügung stellt, kommt doppelt und dreifach an“, so Stürzenbecher. Und weiter: “Die Initiative der Bundesregierung, die Mehrwertsteuer auf nicht alkoholische Getränke zu senken, ist hingegen ein sehr bescheidener Beitrag. Da ist Wien wirklich anders.“

