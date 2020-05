„Gerti Reiss Schulungspreis“ wird zum 10. Mal ausgeschrieben

Einreichungen bis 14. September 2020 möglich - Appell an Menschen mit Diabetes: Nicht von Corona verunsichern lassen!

Wien (OTS) - Mai 2020 – Sanofi Österreich schreibt auch heuer wieder den „Gerti Reiss Schulungspreis für mehr Kompetenz der Diabetespatientinnen und -patienten in Österreich“ aus. Wie schon in den letzten Jahren kooperiert Sanofi dabei mit der Österreichischen Diabetes Gesellschaft (ÖDG).



„2020 feiern wir ein besonderes Jubiläum: Bereits seit zehn Jahren bemühen wir uns, mit dem Gerti Reiss Schulungspreis Menschen mit Diabetes im Therapiemanagement und in ihrer Kompetenz im Umgang mit der chronischen Erkrankung zu unterstützen,“ so Dipl.-Kfm. Wolfgang Kaps, Geschäftsführer von Sanofi Österreich.



Diabetes in Zeiten von Corona

Ist das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 für Menschen mit Diabetes besonders gefährlich? Was bedeutet das Coronavirus für Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes? Es sind Fragen wie diese, die Menschen mit Diabetes dieser Tage besonders beschäftigen und verunsichern. „In gesundheitlichen Krisensituationen, wie derzeit aufgrund der Covid-19-Pandemie, gehören Diabetespatientinnen und -patienten zu den besonders vulnerablen Personengruppen. Die Schulung von Diabetespatientinnen und -patienten bildet daher eine wichtige Grundlage, um chronisch kranke Menschen durch die Vermittlung von Wissen zu ihrer Erkrankung und Therapiekompetenzen im Bereich Diabetes und metabolisches Syndrom in allen Lebenslagen zu begleiten und zu stützen“ , erläutert ÖDG-Präsidentin Univ.-Prof.in Dr.in Susanne Kaser.



Die richtige Einstellung zur guten Blutzucker-Einstellung – derzeit wichtiger denn je!

Menschen mit Diabetes haben bei viralen und bakteriellen Infektionskrankheiten ein höheres Infektionsrisiko (und Risiko für komplizierte Verläufe) - eine stabile, gute Stoffwechsellage kann sich hier positiv auswirken. Man wisse derzeit aber nicht, wie sich dies bei Covid-19 darstellt. „Auch im Falle einer Infektion mit dem bislang noch wenig erforschten Coronavirus SARS-CoV-2 hoffen wir – analog zur Influenza –, dass man mit einer guten Blutzuckereinstellung bzw. einem ausgeglichenen Stoffwechsel das Risiko für Komplikationen reduzieren kann“ , erklärt Prim. Univ. Doz. Dr. Harald Stingl, Leiter der Abteilung Innere Medizin am Landesklinikum Melk, Vorstandsmitglied in der Österreichischen Diabetes Gesellschaft und Jurymitglied des Gerti Reiss Schulungspreises.



Es gäbe daher keinen Anlass zur Verunsicherung oder Panik. Wenn die Corona-Pandemie eines zeige, dann „wie wichtig regelmäßige und hochwertige PatientInnenschulungen und der Austausch zwischen betreuendem Arzt und der Patientin bzw. des Patienten sind – auch wenn dieser derzeit etwa vermehrt digital oder telefonisch erfolgt. Ich sehe hier sogar eine Chance dahingehend, dass künftig noch mehr auf digitale Schulungsmöglichkeiten und Plattformen gesetzt werden wird“ , so Univ. Doz. Dr. Harald Stingl.



Die wichtigsten Infos zum Preis auf einen Blick:



> Im Rahmen des „Gerti Reiss Schulungspreis” wird Vereinen, Organisationen oder Initiativen, die die Schulung von Diabetespatienten als Vereins- bzw. Organisationszweck gewählt haben, aber auch Universitäten und Bildungseinrichtungen, die Schulungsmaßnahmen anbieten, jährlich ein Betrag von € 5.000,- zur Verfügung gestellt. 2019 ging der Preis an den an den Verein „wir sind diabetes - die neue Dachorganisation der Diabetes Selbsthilfe Österreich“.



> Die Bewerbungsunterlagen sind bis spätestens 14. September 2020 per E-Mail an gertireisspreis@sanofi.com zu übermitteln. Die Vergaberichtlinien stehen auf www.gertireisspreis.at zur Verfügung.



> Der Preisträger wird durch ein unabhängiges ExpertInnenkollegium ermittelt. Die Preisverleihung findet am im Rahmen der 48. ÖDG-Jahrestagung 2020 am 19. November 2020 im Salzburg Congress, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg statt.

Über den Gerti Reiss Schulungspreis

Gertrude Reiss war eine langjährige verdienstvolle Mitarbeiterin von Sanofi und bis zu ihrem frühen Tod eine hervorragende und engagierte Diabetesberaterin. Ihr Ziel war es, chronisch kranke Menschen durch Therapiekompetenz im Bereich Diabetes und metabolisches Syndrom zu unterstützen. Mit dem „Gerti Reiss Schulungspreis“ sollen die von ihr geschaffenen Strukturen sowie deren Weiterentwicklung und fortlaufende Evaluierung gesichert werden. Eine unabhängige Fachjury bestimmt jährlich den Gewinner der eingereichten Projekte.



Über die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG)

Die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG) ist die ärztlich-wissenschaftliche Fachgesellschaft der österreichischen Diabetes-Experten und Diabetes-Expertinnen. Ordentliche Mitglieder der Gesellschaft sind Ärzte und Ärztinnen und wissenschaftlich einschlägig orientierte Akademiker und Akademikerinnen. Assoziierte Mitglieder sind Diabetesberater und Diabetesberaterinnen und Diätologen und Diätologinnen. Die Österreichische Diabetes Gesellschaft sieht es als ihre Aufgabe, die Gesundheit und Lebensqualität von Menschen mit Diabetes mellitus zu verbessern. Sie setzt sich daher für die Anliegen der Betroffenen ein. Sie fordert und fördert die stetige Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Diabetes mellitus. Sie unterstützt die Forschung und verbreitet wissenschaftliche Erkenntnisse aller den Diabetes berührenden Fachgebiete sowohl zur Verbesserung der medizinischen Betreuung als auch zur bestmöglichen Vorbeugung von Neuerkrankungen. Weitere Informationen zur ÖDG finden Sie unter: www.oedg.at

Über Sanofi

Sanofi ist ein weltweites Unternehmen, das Menschen bei ihren gesundheitlichen Herausforderungen unterstützt. Mit unseren Impfstoffen beugen wir Erkrankungen vor. Mit innovativen Arzneimitteln lindern wir ihre Schmerzen und Leiden. Wir kümmern uns gleichermaßen um Menschen mit seltenen Erkrankungen wie um Millionen von Menschen mit einer chronischen Erkrankung. Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern in 100 Ländern weltweit übersetzen wir wissenschaftliche Innovation in medizinischen Fortschritt.

Sanofi, Empowering Life.

