Fahrbahnsanierung der Kleinfelder Straße in Veitsau

Bauarbeiten haben am 25. Mai begonnen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahn der Kleinfelder Straße (Landesstraße L 4027) in Veitsau (Stadtteil von Berndorf) wird ab der Kreuzung mit der Hernstein Straße bis zum Ortsende von Großau auf einer Länge von rund 390 Metern saniert. Gestern, 25. Mai, hat sich Landesrat Martin Eichtinger über das Bauprojekt vor Ort ein Bild gemacht. Auf einer Gesamtfläche von rund 2.400 Quadratmetern wird die Fahrbahn der Kleinfelder Straße abgefräst, anschließend erfolgt der Auftrag einer vier Zentimeter starken Deckschicht unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite. Die Arbeiten werden unter Totalsperre von der Firma Gebrüder Haider in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Pottenstein in rund fünf Tagen Bauzeit ausgeführt. Die Gesamtkosten von rund 46.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse