AVISO: IGP Dialog: "Die Leere in der Krise: Wie sicher ist unsere Lebensmittel-Versorgung?"

IGP Dialog mit EU-Kommissions-Vertreter Opfermann – Livestream-Veranstaltung am 28. Mai 2020

Wien (OTS) - Infolge der Corona-Krise werden erste Verschiebungen bei gesellschaftlichen Werthaltungen spürbar, denn leere Supermarkt-Regale haben erstmals seit Kriegsende wieder eine Wahrnehmung von Mangel verursacht. Die regionale Produktion, Autarkie und Eigenversorgung Europas sind dadurch wieder stärker in den Fokus gerückt. Diese Entwicklung kann durch einen hohen Schädlingsdruck bedingt durch den milden Winter und die anhaltende Trockenheit zusätzliche Dynamik erfahren. Wie können also die Rahmenbedingungen für die heimischen Landwirte im Sinne einer höheren Resilienz verändert werden? Braucht es regulatorische oder pflanzenbauliche Veränderungen? Welche Lehren sollte man aus dem Lockdown ziehen?

Um gemeinsam mit Experten Antworten auf diese Fragen zu finden, veranstaltet die IndustrieGruppe Pflanzenschutz dazu am Donnerstag, 28. Mai 2020 um 10 Uhr, einen IGP Dialog. Zum Thema

Die Leere in der Krise:

»Wie sicher ist unsere Lebensmittel-Versorgung?«

diskutieren Johannes Fankhauser (Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus), Hans Mayrhofer (Ökosoziales Forum) und Christoph Metzker (RWA Raiffeisen Ware Austria). Zudem konnte die IGP als vierten Diskutanten und Vertreter der Europäischen Kommission Valentin Opfermann von der Generaldirektion für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung gewinnen.

Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein.

Die Veranstaltung findet via Livestream statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis 27. Mai 2020 per E-Mail an igp@khpartner.at notwendig.

