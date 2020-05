Abstand halten und dennoch zusammenstehen

Medieninfo und Fototermin: Start der Caritas Haussammlung in NÖ im Zeichen von Corona

St. Pölten (OTS) - Täglich klopfen Menschen bei der Caritas an und bitten um Hilfe und Unterstützung. Die Corona-Krise zeigt deutlich: Die Not kann jeden treffen – plötzlich, unverschuldet und mit voller Wucht. Gemeinsam können wir die Menschen in unserer Umgebung unterstützen.

Corona bedingt wird es heuer erstmals keine Sammlung an den Haustüren geben, sondern Erlagscheine mit der Post, in der NÖN und der Kirche bunt – zum Schutz der Sammler/innen und Spender/innen.

Mit:

Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau NÖ

Alois Schwarz, Bischof der Diözese St. Pölten

Michael Landau, Präsident Caritas Österreich / Direktor der Caritas der ED Wien

Hannes Ziselsberger, Direktor der Caritas der Diözese St. Pölten

Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrätin für Bildung, Familien und Soziales

Ort: Landhausplatz 1, Haus 1, 3100 St. Pölten

Die Caritas Haussammlung ist die größte Caritas-Spendensammlung in Niederösterreich und hat im Vorjahr rund 1 Million Euro erbracht.

Üblicherweise gehen 5.000 freiwillige Haussammler/innen in 900 Pfarren von Tür zu Tür und sammeln Spenden für Menschen in Not in Niederösterreich - heuer ist das Corona bedingt nicht möglich.

in von Tür zu Tür und sammeln Spenden für Menschen in Not in Niederösterreich - heuer ist das . Die Einnahmen aus der Haussammlung finanzieren wichtige Projekte wie etwa die Sozialberatung und Nothilfe, die Versorgung mit Lebensmitteln in den Sozialmärkten, den mobilen Hospizdienst oder auch das Projekt „Kinder psychisch kranker Eltern“.

