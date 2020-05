Nepp: Schallenberg muss türkischen Botschafter nach Christen-Beleidigung sofort in das Außenamt zitieren

„Wer unser Weihnachtsfest beleidigt oder verunglimpft, ist in Österreich nicht willkommen"

Wien (OTS) - Nach bekannt gewordenen Medienberichten, wonach der türkische Botschafter, Ozan Ceyhun, bei einer Veranstaltung zur Beendigung des islamischen Fastenmonats Ramadan das christliche Weihnachtsfest als „egoistisch“ bezeichnet haben soll, verlangt der Wiener FPÖ-Chef Vizebürgermeister Dominik Nepp dessen sofortige Einberufung in das Außenamt. „ÖVP-Außenminister Schallenberg muss dem Botschafter klarmachen, dass Österreich ein christliches Land und keine Provinz des osmanischen Reichs ist“, so Nepp.

Nach dieser Beleidigung der Christen in Österreich wäre es seitens der Türkei mindestens angebracht, diese Person von seinem Posten in Österreich abzuberufen. Auch das müsse der ÖVP-Außenminister seinem türkischen Pendant klarmachen. „Alle hier in Österreich lebenden Menschen haben unsere christlich abendländischen Bräuche ohne Wenn und Aber zu akzeptieren. Wer unser Weihnachtsfest beleidigt oder verunglimpft, ist in Österreich nicht willkommen“, so der Wiener FPÖ-Chef.

