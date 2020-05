FMK: Mythen gerichtlich abgewiesen – 5G auch in Den Haag

Klags-Abweisung einer Anti-5G-Initiative/Keine gesundheitlichen Bedenken gegen 5G/Auch die Stadt der „Ur-Verschwörungstheorie gegen 5G“ beginnt mit Ausbau

Gestern meldete der renommierte niederländische „De Telegraaf“, dass endlich auch in Den Haag 5G eingeführt wird. Dies ist bemerkenswert, als dass eine der „Ur-Verschwörungstheorien“ gegen 5G genau dort entstanden ist.

Gesundheitsrisiken können ausgeschlossen werden

Demnach sollen wegen eines 5G-Testbetriebes hunderte Vögel tot vom Himmel gefallen sein. Für ihren fragwürdigen Ruf bekannte Youtube-Kanäle brachten die Meldung ungeprüft, die sich - so wie andere krude Theorien - in den sozialen Netzen trotz Widerlegung schnell verbreitete und auch heute noch als „Hauptargument“ gegen 5G dient.

Richtungsweisendes Urteil

De Telegraaf berichtete, dass die Klage der Initiative „Stop5GNL“, um die Einführung des nationalen 5G-Netzes vorübergehend auszusetzen, bis „Gesundheitsrisiken ausgeschlossen werden können“, vom zuständigen Gericht abgewiesen wurde.

Begründet wurde die Abweisung damit, dass keine Gesundheitsgefährdung zu befürchten ist. Es gibt, so ist in der Begründung zu lesen, keine Anhaltspunkte dafür, dem Wissensstand der internationalen Wissenschaft zu misstrauen. Dies ist auch für Österreichs Mobilfunkindustrie eine richtungsweisende Entscheidung, denn auch hier haben sich wenige Gegner zusammengeschlossen um Forderungen zu stellen, die längst erfüllt sind.

Keine Zweifel an der ICNIRP

Weiters wird in der Klags-Abweisung angeführt, dass auch in den Niederlanden die Personenschutz-Grenzwerte der Internationalen Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) umgesetzt werden. Das Gericht „sieht auch keinen Grund, an der Unabhängigkeit der ICNIRP zu zweifeln“ und bestätigte, dass der Aufbau des 5G-Netzes fortgeführt werden kann.

