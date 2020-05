Superbrands Austria: Neuer Termin für die Gala und verlängertes Programm

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Anstrengungen: Die stärksten B2C- und B2B-Marken dürfen ihr Superbrands-Siegel ab sofort bis Ende 2021 führen.

Viele Unternehmen – selbst die stärksten Brands – sind aktuell in einer sehr schwierigen Situation, ihr Business ist unverschuldet viele Wochen oder Monate lang stark eingeschränkt. Daher haben wir mit Zustimmung der internationalen Superbrands-Organisation entschieden, dass die ausgezeichneten Marken unsere Auszeichnung nicht nur im laufenden, sondern selbstverständlich auch im kommenden Jahr verwenden können. András Wiszkidensky, CEO Superbrands Austria und Regional Director Superbrands CE Austria, Czech Republic, Slovakia, Switzerland

Wien (OTS) - Das Business selbst der stärksten Marken des Landes ist aktuell unverschuldet viele Wochen oder Monate lang stark eingeschränkt. Daher dürfen alle Superbrands des Jahres 2020 ihre Auszeichnung bis 31.12.2021 führen, die glanzvolle Superbrands Gala findet diesmal im März statt. Die Benefits des Superbrands Marketing Programms mit vielen neuen und attraktiven Tools können ebenso ein Jahr länger in Anspruch genommen werden – als symbolisches „Konjunkturpaket“ und als Geste des Vertrauens und der Dankbarkeit für die Kooperation mit Superbrands Austria.

Aber nicht nur das. Alle mit dem nunmehrigen Superbrands Programm 2020/2021 verbundenen Leistungen können zu einem beliebig wählbaren Zeitpunkt bis Ende 2021 abgerufen werden. Das heißt: Die Teilnehmer am Programm haben nun noch mehr Spielraum, den idealen Zeitpunkt etwa für die APA-Benchmark-Analyse oder für die Neticle-Textanalyse in Social Media Plattformen festzulegen. Der Tribute Event (Superbrands Gala), der glanzvolle gesellschaftliche Höhepunkt des nunmehr zwei Jahre laufenden Superbrands Austria Programms, wird voraussichtlich am 25. März 2021 stattfinden.

András Wiszkidensky, CEO Superbrands Austria und Regional Director Superbrands CE Austria, Czech Republic, Slovakia, Switzerland: „ Viele Unternehmen – selbst die stärksten Brands – sind aktuell in einer sehr schwierigen Situation, ihr Business ist unverschuldet viele Wochen oder Monate lang stark eingeschränkt. Daher haben wir mit Zustimmung der internationalen Superbrands-Organisation entschieden, dass die ausgezeichneten Marken unsere Auszeichnung nicht nur im laufenden, sondern selbstverständlich auch im kommenden Jahr verwenden können. “ Es gibt also (wie zum Beispiel auch bei Superbrands Deutschland) alle Benefits des nunmehr zweijährigen Programms zu den unveränderten Konditionen eines Jahres.

Neue Elemente und maßgeschneiderte Kampagne

Wer als Superbrands Austria 2020 ausgezeichnet wurde, kann somit an einem exklusiven zweijährigen Marketing-Programm teilnehmen, das bis Ende 2021 dauert. Dieses enthält unter anderem: Führung des Superbrands-Siegels (in Werbung/Marketing, auf Produkten etc. für zwei Jahre), ein Ticket für die Superbrands Master Class im März 2021 (die Premiere der Master Class im vergangenen November war sehr erfolgreich), sowie zu einem Zeitpunkt nach Wahl eine APA Benchmark-Analyse der eigenen Marke, eine APA-OTS über die Auszeichnung als Superbrands und ein zweimonatiger Zugang zur Neticle Social Media Plattform sowie zur Zurvey.io Plattform. Auch ein doppelseitiger Beitrag im Superbrands Jahrbuch 2020/2021 ist inkludiert.

Erstmals können Teilnehmer am Superbrands-Austria Programm zusätzlich ihr individuelles Marketing-Paket zusammenstellen. Unter anderem folgende Elemente stehen modulartig mit dem oben genannten Basic Paket zur Auswahl: TV-Kampagne auf PULS4/ATV, Out-of-Home-Kampagne via EPAMEDIA in ganz Österreich, Online-Kampagne auf führenden News- und Lifestyle-Seiten mit bis zu 2 Millionen Impressions, Corporate-Advertorial auf LEADERSNET und in den Daily Business News sowie, wie immer besonders beliebt: Eine österreichweite personalisierte Marktforschung von GfK, wobei die Stärke und das Potenzial der Marke im Vergleich mit drei selbst ausgewählten Marken und aufgrund von zehn Indikatoren untersucht werden (Brand Potential Index BPI).

Superbrands, die in Großbritannien im Jahr 1995 gegründete international renommierte Markenbewertungs-Organisation, ist mittlerweile in rund 90 Ländern tätig. Superbrands Austria kann beim aktuellen Rennen um die mittlerweile zum achten Mal vergebenen österreichischen „Marken-Oscars“ also nicht nur mit interessanten Neuerungen im Programm aufwarten, sondern bietet in Zeiten der Corona-Krise seine Leistungen ein ganzes Jahr länger als bisher – zu den selben Konditionen: Auch um sich bei den stärksten B2C- und B2B-Marken des Landes zu bedanken.

Rückfragen & Kontakt

Superbrands Austria

Mag. András Wiszkidenszky

+43 650 8018561

andras.wiszkidenszky @ superbrandsce.com



contento.cc

Harald Klöckl, MA

+43 676 6366069

harald.kloeckl @ contento.cc