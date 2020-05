Land Niederösterreich beteiligt sich an FernFH

FernFH - Kompetenzzentrum im Bereich des Distance Learnings

Wiener Neustadt (OTS) - „Wir wissen schon länger, wie wichtig die Digitalisierung im Hochschulbereich ist, daher begrüßen wir in Niederösterreich solch zukunftsweisende Entwicklungen“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie spricht hier die Beteiligung des Landes Niederösterreich an der Ferdinand Porsche FernFH mit 26 Prozent an, die am 12. Mai in der Landesregierung beschlossen wurde. „Seit 2007 führen wir an der FernFH erfolgreich Blended Learning durch. Mit der Beteiligung des Landes Niederösterreich festigen und bauen wir diese Expert_innenrolle gemeinsam aus“, freut sich Axel Jungwirth. „Wir fokussieren hier auf die Bereiche Technologie, Didaktik, wissenschaftliche Weiterentwicklung der Distance Learning-Methode und digitale Transformation“, betont der FernFH-Geschäftsführer.

Die Ferdinand Porsche FernFH ist seit ihrer Gründung 2006 die erste und bis jetzt einzige Fernfachhochschule in Österreich. Seit knapp 14 Jahren studieren hier Menschen, für die ein klassisches Präsenzstudium nicht in Frage kommt, z.B. Berufstätige oder Eltern mit Betreuungspflichten. Die Studien- und Lehrgänge sind nach dem Blended Learning-Prinzip aufgebaut: Fernstudienphasen werden im Normalfall mit wenigen Präsenztagen kombiniert. Dreh- und Angelpunkt für die Studierenden und Lehrenden ist der Online Campus: Hier finden sich alle Lernmaterialien und Aufzeichnungen, außerdem herrscht in den Foren ein reger Austausch zwischen Studienkolleg_innen und Lehrenden.

Die Bedürfnisse der Studierenden und die Qualität der Studien- und Lehrgänge stehen an der FernFH an oberster Stelle. In den Fernlehrphasen kann sich jede_r das Lernpensum zum großen Teil selbst einteilen, zu den Präsenztagen kommen die Studierenden und Lehrenden an die FernFH. Die durchgehende Betreuung durch die Lehrenden ist selbstverständlich.

Innovative Methoden

E-Learning bedeutet nicht, einfach eine Vorlesung eins zu eins ins Web zu verlegen, hier bedarf es schon innovativer und kreativer Methoden. An der FernFH entwickelt das Team des E-Learning & Web-Support Centers gemeinsam mit den wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen der Studien- und Lehrgänge das Konzept der Online-Lehre ständig weiter. Zurzeit beschäftigt sich das Team in einem vom Land Niederösterreich geförderten Forschungsprojekt mit der Nutzung von Virtual Reality und Augmented Reality für die Fernlehre. Mithilfe dieser Technologien und Methoden können Studierende in besonderer Weise in Inhalte eintauchen und sie noch besser verstehen, z.B. durch den Einsatz von 360-Grad-Videos.

Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Porsche FernFH

Andrea Huttegger

+43 664 8817 7522

andrea.huttegger @ fernfh.ac.at

www.fernfh.ac.at