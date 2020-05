Wr. Gemeinderat - Jörg Neumayer (SPÖ): Wir machen Wien mit 5G zur Digitalisierungshauptstadt

20 Mio. für flächendeckendes 5G-Netz

Wien (OTS/SPW-K) - Die Stadt Wien investiert 20 Millionen Euro in den Ausbau des 5G-Netzes und setzt damit den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierungshauptstadt.

„Die Wiener Wirtschaft ist eine Lebensader für unsere Stadt. Die Unternehmerinnen und Unternehmer, EPU und KMU, die Kreativwirtschaft, die Entwickler – sie sind der Herzschlag unserer Stadt. Sie sind es auch, die in diesen herausfordernden Zeiten einem großen Digitalisierungsdruck ausgesetzt sind und Lösungen finden müssen. Die Corona-Pandemie hat uns deutlich gezeigt, wie wichtig digitale Kommunikation ist. Messenger, Videokonferenzen, E-Learning, die online Fitnessstunde – für all das ist eine gute Versorgung mit leistungsstarker Kommunikationstechnik wichtig. Digitalisierung kann uns dabei helfen, Krisen wie diese, besser zu bewältigen. Die Stadt Wien übernimmt auch hier Verantwortung, indem sie das dafür notwendige Infrastruktur-Rückgrat – den mobilen Datenhighway unserer Zeit – ausbaut“, sagt SPÖ-Gemeinderat Jörg Neumayer im Zuge der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderats, der heute das Förderpaket zum Ausbau des 5G-Netzes in der Höhe von 20 Millionen Euro beschließen wird.

In keinem anderen Land der Welt ist das mobile Internet so beliebt und stark verbreitet wie in Wien. Mehr als eine halbe Million Wiener Haushalte nutzen das Internet über Mobilfunknetz. „Der Ausbau ist eine Win-win-Situation für alle. Zum einen werden die privaten Haushalte davon profitieren, weil der Ausbau zu einer Tarifsenkung führen wird, zum anderen wird auch die Wirtschaft einen ordentlichen Schub erhalten“, so Neumayer.

„5G ist das Netz der Zukunft, weil es sowohl die Wienerinnen und Wiener als auch die Wiener Wirtschaft optimal versorgt. Vor allem aber macht es unsere Stadt krisenresistent. Durch die flächendeckende Versorgung mit der 5G-Technologie können Arbeitsplätze geschaffen und in Krisenzeiten gehalten werden“, ist Neumayer überzeugt.

Um die tatsächliche Strahlung zuverlässig beurteilen zu können, hat die Stadt den Auftrag erteilt, gemeinsam mit der Wiener Umweltanwaltschaft, den verantwortlichen Dienststellen des Magistrats und modernsten Forschungseinrichtungen Messmethoden zu entwickelt, informiert Neumayer abschließend.



