Neubau der Brücke über den Altenburgerbach bei Hundsheim im Zuge der L 167

Baustart erfolgte mit Landtagspräsident Karl Wilfing

St. Pölten (OTS/NLK) - In Anwesenheit von Landtagspräsident Karl Wilfing erfolgte gestern der Start für den Neubau der Brücke über den Altenburgerbach bei Hundsheim (Bezirk Bruck an der Leitha) im Zuge der Landesstraße L 167. Die Arbeiten führt die Brückenmeisterei Alland in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region durch. Mit der Fertigstellung ist im September zu rechnen, die Gesamtbaukosten von rund 110.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Landesstraße L 167 überführt zwischen Bad Deutsch Altenburg und Prellenkirchen, auf Höhe Hundsheim, nächst dem Flugsportzentrum Spitzerberg, den Altenburgerbach mit einem Durchlassobjekt. Aufgrund des Alters hat dieses Objekt bereits starke bauliche Mängel aufgewiesen. Um weitere Schäden zu vermeiden, hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, diesen Durchlass als Brückenobjekt neu zu errichten. Um den Altenburgerbach während der Bauzeit der neuen Brücke überqueren zu können, wurde eine Notbrücke mit einem Fahrstreifen eingerichtet. Danach konnte mit dem Abriss des Durchlassobjektes begonnen werden, anschließend erfolgt der Neubau der Brücke, die mit einer Länge von zehn Metern und einer lichten Weite von zwei Metern hergestellt wird.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

