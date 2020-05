Manja und Swedy: Eis und Design-Relaunch der Konditor-Riegel

Niemetz verpasst Manja und Swedy frischen Auftritt.

Wien (OTS) - Bereits seit den 1960er-Jahren zählen das Haselnusscreme-Stangerl Manja® und das Erdnusscreme-Stangerl Swedy® zum fixen Sortiment von Niemetz und werden damals wie heute nach einzigartiger Konditor-Tradition hergestellt. Mit einem sanften Design-Relaunch verleiht das Traditionsunternehmen der Retro-Verpackung beider nussiger Riegel einen frischen Auftritt. Neben dem neuen Design bekommen die Nuss-Riegel auch Zuwachs: Feinstes Haselnuss- und Erdnusscreme-Eis mit Original Swedy- bzw. Manja-Creme.

Umhüllt von feinstem Schoko-Überzug sind Manja® und Swedy®, mit zu 100% FAIRTRADE-zertifiziertem Kakao, durch und durch Klassiker, die an jeder Kassa zu finden sind. Verpackt in gold-weiß-oranger und rot-grüner Folie gehören die beiden Nuss-Riegel zu den beliebtesten Schokoriegeln in Österreich. Ein Beweis dafür, dass lokale Produkte absolut gegen globale Marken bestehen können.

Im Zuge des Relaunches blieb man der Markentradition treu und hat die Retro-Verpackung neu interpretiert. Das Design der Swedy-Riegel beispielsweise würdigt den schwedischen Konditorfreund, der einst an der Kreation der Schwedenbomben beteiligt war. Hierfür wurde das Muster der Trachten der Samen, einem indigenen Volk in Schweden, das das charakteristische grün-rote Karo trägt, beibehalten und neu interpretiert. „Die Verpackungen von Manja und Swedy lösen bei vielen Österreicherinnen und Österreichern Kindheitserinnerungen aus, was wir unbedingt beibehalten wollten. Eine Konsumentenumfrage hat uns auch bestätigt, dass so wenig Veränderung wie möglich gewünscht ist. Das Design wurde deswegen sehr sanft adaptiert und für das Manja-Icon – das Eichkätzchen – haben wir die Originalzeichnung aus den 1960ern digital für den heutigen Verwendungszweck neu aufbereiten lassen. Hierbei haben wir die Alu-Verpackung, die übrigens bei Schoko-Riegeln auf dem Markt einzigartig ist, zugunsten der Markentradition behalten. Gleichzeitig sorgen wir mit dem Umstieg auf rePET, recyceltem PET, bei den Blisterverpackungen für einen ressourcenschonenden Produktschutz und bringen damit kein Gramm neues Plastik in Umlauf“, so Gerhard Schaller, Geschäftsführer Niemetz Schwedenbomben.

Produktinnovation: Swedy und Manja als Eis

Durch die ersten Erfolge des Schwedenbomben-Eis 2019 – das Traditionsunternehmen belegte in der Kategorie Eis den ersten Platz der CASH Top Innovation 2019* – überrascht Niemetz zum Swedy- und Manja-Relaunch mit einer Weiterentwicklung der Klassiker durch Produktinnovationen, die bereits jetzt viel positives Feedback der Kunden zeigen. Den Anfang machte das Swedy-Eis mit Original Erdnuss-Creme Anfang des Jahres. Ab sofort dürfen sich Naschkatzen nun auch über eine Neuinterpretation des Manja-Riegels freuen, der als Eis-Sorte mit Original Haselnuss-Creme im gut sortierten Fachhandel erhältlich ist. Als besonderes Highlight warten auch kleine Haselnuss- bzw. Erdnuss-Stückchen im Eis.

Die Eissorten aus dem Hause Niemetz sind mit 100% FAIRTRADE-zertifiziertem Kakao herstellt und in 100% biologisch abbaubaren und kompostierbaren Eisbechern erhältlich, die aus nachwachsenden Rohstoffen in Österreich produziert werden.

*Top Innovation 2019 Segment Eis: https://topinnovationen.cash.at/archiv/eis-1/

Rückfragen & Kontakt:

Heidi Chocolat AG Niemetz Schwedenbomben® Niederlassung Österreich

Mag. Marion Karl, Brand Managerin NIEMETZ

Email: m.karl @ schwedenbomben.at

Tel: +43 1 79545 27

www.niemetz.at