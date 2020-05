Bevölkerung in Kärnten steht stark hinter der Windkraft

Erste Windparks werden nun auch in Kärnten in den kommenden Jahren errichtet

St. Pölten (OTS) - Eine neue Studie zeigt die hohe Zustimmung der Bevölkerung zur Windkraftnutzung. Besonders hoch ist diese mit 73 Prozent in Kärnten. Noch höher ist die Zustimmung in der Jugendstichprobe. „Diese aktuelle Studie zeigt einmal mehr die große Zustimmung der Kärntner Bevölkerung zur Nutzung der Windenergie“, freut sich Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. Bis 2024 werden nun auch die ersten Windparks in Kärnten errichtet. In Summe deckt der Windstrom 12 Prozent des Stromverbrauchs der Haushalte in Kärnten. „Doch um die Klimakrise zu bekämpfen, muss der Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren in Kärnten noch deutlich gesteigert werden“, so Moidl.

Zur Pressemappe mit allen Informationen

