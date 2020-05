Infektiologe Christoph Wenisch spricht sich heute bei MILBORN auf PULS 24 für die sofortige Rückkehr zu Normalität in Schulen aus

Wenisch über die komplette Öffnung von Schulen, gegen Maskenpflicht, Erkenntnisse über Covid-19 und den Fortschritt bei der Suche nach einem Medikament gegen das Virus.

Wien (OTS) - Im Gespräch mit Infochefin Corinna Milborn spricht sich Infektiologe Christoph Wenisch vom Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital für eine komplette Öffnung der Schulen aus:

„Kinder haben für die Übertragung vermutlich eine geringen Bedeutung. Kinder sind kaum betroffen und das bedeutet, dass man hier die Freiheitsgrade erhöhen sollte in Richtung Normalität – das sollte man jetzt rasch tun.“ Auf Nachfrage von Corinna Milborn, ob man mit diesem Wissen die Schulen jetzt aufmachen könnte, betont Wenisch nachdrücklich: „Das möchte ich auf jeden Fall, da wäre ich dafür.“

In Punkto Intensivkapazitäten sollte laut Wenisch das Hauptaugenmerk von Intensiv- auf Überwachungsbetten gelegt werden: „Überwachungsbetten sind völlig ausreichend. Das ist das was wir brauchen. Damit können wir den Patienten am meisten helfen. Das ist auch das wo wir jetzt die ganze Strategie darauf aufbauen. […] Mit denen kommen wir sicher weit besser über die Runden als mit Intensivbetten, wo so ein Nadelöhr ist.“

Gefragt nach den Fortschritten bei der Suche nach einem Corona-Medikament hatte Wenisch gute Nachrichten: „Was man jetzt schon hat ist Remdesivir. Letzte Woche gab es eine Publikation die besagt, dass die Krankheitsdauer um fast eine Woche verkürzt wird und dass die Sterblichkeit in dieser Untersuchungsgruppe von elf, bei der Gruppe die es nicht bekommen hat, auf sieben Prozent gesenkt hat – das ist super-erfolgreich, das ist eine Sensation.“

Außerdem zu Gast bei Corinna Milborn ist Heinz-Christian Strache, der über den Ibiza-Untersuchungsausschuss und seine politischen Ambitionen bei der Wiener Gemeinderatswahl spricht.

