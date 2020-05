Guide Infrared meldet inmitten der Konjunkturflaute 20-faches Umsatzwachstum für das erste Quartal

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Guide Infrared ("das Unternehmen"), ein führender chinesischer Hersteller von Infrarot-Wärmebildsystemen mit Sitz in Optics Valley China hat eine Zusammenfassung der im ersten Jahresquartal erwirtschafteten Einnahmen veröffentlicht. Guide Infrared wird im ersten Quartal voraussichtlich auf einen Gewinn von 17 Millionen bis 22,6 Millionen USD (120 Millionen bis 160 Millionen Yuan) blicken, ein im Vergleich zu den im Vorjahreszeitraum erwirtschafteten 840.000 USD (5,97 Millionen Yuan) um das Zwanzigfache höherer Betrag.

Der Marktbedarf an Infrarot-Wärmebildsystemen ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie erheblich gestiegen. Guide Infrared verfügt auf eine ausgereifte Lieferkette und Kapazitätsmanagementssysteme und konnte seit Februar bisher über 30.000 GUIDE IR-Fieberwarnsysteme liefern - eine Art automatisiertes Wärmebild- und Warnsystem für Fieber-Screening.

In Antwort auf die steigende Anzahl von Krankheitsfällen und vermehrten Druck auf Lieferketten griff Guide Infrared auf einen Notfallplan zurück, um mit Anbietern zusammenzuarbeiten, sodass Mitarbeiter zu Fabriken zurückkehren und täglich 1000 Ausrüstungssets hergestellt werden können. Um die Erkrankung einzudämmen wurden zahlreiche Guide IR-Fieberwarnsysteme in öffentlichen und privaten Sphären wie Verkehrsknotenpunkten, Krankenhäusern, großen Unternehmen, Hotels und Einkaufszentren installiert.

"2003 entwickelten wir im Kampf gegen SARS erfolgreich das erste IR-Fieber-Screeningsystem mit Infrarot-Wärmebildgebung. Heute, 17 Jahre später, haben wir unsere F&E-Kapazitäten aktualisiert und können nun Wärmebildkameras herzustellen, die von KI und Gesichtserkennungstechnologien betrieben werden, um auf weitläufigen Flächen schnelle und akkurate Temperaturmessungen durchzuführen", so Huang Li, Chairman von Guide Infrared

Die neuesten Fieber-Screening-Produkte mit Wärmebildgebung des Unternehmens werden auf Basis von Deep Learning und neuronaler Netze durch Software, Hardware und aktualisierte Algorithmen kontinuierlich optimiert. Um Anwendungsszenarien diverser gestalten zu können, brachte Guide mehrere Wärmebildsysteme auf den Markt, darunter fest installierbare IR-Fieberwarnsysteme, Handheld-Fieber-Screening-Wärmekameras sowie Fieber-Scanner für Smartphones.

Unter Berücksichtigung von Sicherheitsfragen, die durch die Pandemie aufgeworfen wurden, wird China die China Import and Export Fair (Canton Fair) vom 15. bis 24. Juni online stattfinden lassen. Guide wird auf der Messe vertreten sein und via Live-Stream auf der offiziellen Facebook-Seite des Unternehmens die meistverkauften Wärmebildtechnikprodukte des Unternehmens vorstellen, zu denen unter anderem die drei zuvor erwähnten Produkte zählen.

Informationen zu Guide Infrared

Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. wurde 1999 gegründet und ist ein an der Börse in Shenzhen gelistetes Unternehmen, das sich vordergründig auf Infrarot-Wärmebildtechnik konzentriert. Guide Infrared blickt auf zwanzig Jahre Erfahrung in der Infrarot-Industrie und kann so kostengünstige Infrarot-Wärmebildkameras und damit verbundene Lösungen entwickeln. Guide Infrared möchte Infrarot-Technologien benutzerfreundlicher und zugänglicher für die Öffentlichkeit gestalten und konzentriert sich auf die Herstellung alltagstauglicher Produkte zur Überprüfung elektrischer Leistungen, Anlagenwartung, industrieller Automatisierung, Fieber-Screening, Sicherheitsüberwachung, Strafverfolgung, Such- und Rettungsdienste sowie für Outdoor-Nachtsicht. www.guideir.com

