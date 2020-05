Neue Wege des Wohnens: Parkresidenz Corvinus eröffnet

Ehemaliges Wiener Neustädter Hotel erstrahlt in neuem Glanz

Wiener Neustadt (OTS) - Nur ein knappes Jahr haben Umbau und Sanierung des ehemaligen Hotel Corvinus in Wiener Neustadt in Anspruch genommen. Nun öffnet die Parkresidenz ihre Pforten für ein zeitgemäßes Wohnen mit Service in charmanten Mietappartements für die Generation 65 plus. Baumeister Ing. Michael Ebner hat sich diesem Vorhaben mit der Vision genähert, hier einen Ort zu schaffen, der modernen Ansprüchen im dritten Lebensabschnitt gerecht wird.



Die Lage dieses architektonisch einzigartigen Hauses mit Blick ins Grüne des Stadtparks, der unmittelbaren Nähe zum Bahnhof und der urbanen Infrastruktur in der Wiener Neustädter Innenstadt, sowie natürlich die direkte Nachbarschaft zu den einzigartigen Kasematten, machen die Parkresidenz zu einem attraktiven Ort zum Leben und Wohnen.

Alle 35 Appartements bieten Barrierefreiheit und erfüllen die Voraussetzungen für optimale Lebensqualität. Die schönen Wohnungen mit höchster Brand- und Schallschutzqualität werden zu sicheren privaten Rückzugs- und Ruheorten.

Die Betreiberin, Fehringer Betriebs- & Management GmbH, liefert den Bewohnern der Parkresidenz Corvinus ein Rundum-Paket:

… individueller Service an 365 Tagen im Jahr – persönlich und digital

… im Notfall kann rund um die Uhr Hilfe angefordert werden

… spezielle Angebote für Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherheit

… urbanes Umfeld und zentrale Lage unmittelbar beim Stadtpark

… unabhängige Mobilität mit Bahn, Bus und zu Fuß

… spannende Architektur in Verbindung mit ökologisch nachhaltiger Bauweise



Facts:

Bauherr & Eigentümer: Hotel Corvinus Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

Projektentwicklung & Planung: Ebner & Partner Planungs GmbH & Co KG

Betreiber: Fehringer Betriebs- & Management GmbH

Standort: Wiener Neustadt, Bahngasse 29-33

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt Medien & Interessenten:

Silke Mayer, BA, Tel. Nr. +43 664 8847 1711

sm @ fehringer-management.com

www.fehringer-management.com