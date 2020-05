SoHo-Hallak: Wien bleibt trotz Corona unsere Regenbogenhauptstadt!

Sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation begrüßt buntes und umfassendes Programm zum Regenbogenmonat Juni

Wien (OTS/SPW) - Unter dem Motto „Regenbogenmonat Juni“ präsentierte die Stadt Wien heute die zahlreichen Veranstaltungen, die zwischen 3. und 30. Juni ein starkes Zeichen für Vielfalt und Sichtbarkeit setzen werden. Zu diesem Anlass betont der Vorsitzende der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo in Wien, Bakri Hallak: „Wien bleibt auch 2020 trotz Corona unsere Regenbogenhauptstadt! Den ganzen Monat über steht unsere Stadt damit im Zeichen der Gleichstellung und der Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community. Die SoHo wird sich gemeinsam mit der gesamten Sozialdemokratie sichtbar und stolz am Regenbogenmonat beteiligen!“

Von Rathausführungen und Aktionen im öffentlichen Raum, über die erste Wiener Fensterl Parade und Beflaggungen in der ganzen Stadt, bis hin zur Global Pride wird es den ganzen Juni über zahlreiche Aktionen zum Regenbogenmonat geben. Damit ist unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen garantiert, dass die Regenbogenhauptstadt Wien ihrem Namen auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten gerecht wird. „In Wien wissen wir, dass Zusammenhalt uns stärker macht. Gerade in diesen Zeiten ist Sichtbarkeit besonders wichtig. Wir stehen als LGBTIQ-Community zusammen und sorgen dafür, dass niemand zurückgelassen wird. Auf die Stadt Wien ist Verlass, denn unter dem Regenbogen haben alle Platz!“, so Hallak.

Ganz besonders dankt die SoHo Wien dem Antidiskriminierungsstadtrat Jürgen Czernohorszky, sowie den zahlreichen Organisationen und Aktivist_innen der Wiener Community, die den Regenbogenmonat Juni auch 2020 möglich machen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien