EasySummer in Wagrain-Kleinarl

Diese Berge gönn’ ich mir jetzt

Wagrain-Kleinarl (OTS) - Trotz allem geht das Leben weiter und wir haben momentan Zeit die Natur, neu zu entdecken: Das Rauschen des Baches klingt heute ganz anders als noch vor wenigen Wochen. Wir nehmen das Plätschern und Tosen, das Knistern und Sprudeln wahr. Bis alles normal wird, können wir dem Klang des Baches noch lange lauschen…

In Wagrain-Kleinarl sind wir zuversichtlich und bereiten alles für einen erholsamen Urlaub vor. Die Sicherheit der Gäste und Einheimischen steht dabei an oberster Stelle.

Sicherheit für die Gäste

Die Sicherheit und die Gesundheit der Gäste und der Einheimischen stehen in Wagrain-Kleinarl im Mittelpunkt. Bewegung und Erholung ist das Beste, was einem nach wochenlangen Quarantänen oder Ausgangssperren passieren kann. Beim Wandern und Biken funktioniert das Abstand halten aufgrund der zahlreichen Wanderwege und Mountainbikerouten ganz einfach, bei diversen Aktivitäten oder im Restaurant kümmern sich die Besitzer um das Wohlergehen der Gäste.

EasySummer Storno und flexible Anreisezeiten

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Daher hat sich ein Großteil der Vermieter außergewöhnliche Storno-Bedingungen für den Sommer 2020 überlegt:

• 0 % Storno bis 14 Tage vor Anreise

• 70 % Storno bis am Tag vor der Anreise

• 90 % Storno am Tag der Anreise (=no show)



Mit diesen Stornobedingungen können Gäste bis zwei Wochen vor Anreise – je nach Situation – entscheiden, ob für sie ein Urlaub in Wagrain-Kleinarl möglich ist. Die teilnehmenden Vermieter sind im Buchungssystem mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet.

Ebenso entscheiden sich zahlreiche Vermieter für variable Anreisetage und bieten somit den Gästen vollste Flexibilität für ihren Urlaub.

Mehr Infos zum EasySummer in Wagrain-Kleinarl Gönn' dir diesen Urlaub! Jetzt Urlaub in Wagrain-Kleinarl gönnen

Rückfragen & Kontakt:

Wagrain-Kleinarl Tourismus

Markt 14

5602 Wagrain

barbara @ wagrain-kleinarl.at

www.wagrain-kleinarl.at