Wiener ÖVP Frauen freuen sich über 238 Millionen Euro vom Gemeindepaket

Wien (OTS) - Landesleiterin Veronika Mickel ist sehr erfreut darüber, dass vor allem auch Wien davon maßgeblich profitieren wird. „Die Wiener ÖVP Frauen sind sich sicher, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel damit den richtigen Schwerpunkt setzen“, so Mickel. „Wichtig ist es uns, dass dieses zusätzliche Budget für Frauenprojekte zur Verfügung gestellt wird und wir treten dafür ein, dass die geplanten Investitionen für Frauen umgesetzt werden“, so die Landesleiterin.

„In Summe ist es eine Milliarde Euro, mit der die Bundesregierung Österreichs Städte und Gemeinden mit Investitionen vor Ort unterstützt“, so die Nationalrätin der Wiener ÖVP Frauen Romana Deckenbacher begeistert. Der Bund übernimmt damit bis zu 50 Prozent der Kosten für Projekte, die im Zeitraum 1. Juni 2020 bis 31. Dezember 2021 begonnen werden oder bereits am 1. Juni 2019 begonnen wurden, aber die Finanzierung aufgrund der Mindereinnahmen durch die Corona-Krise nicht mehr möglich ist.

„Damit kann die Errichtung oder Sanierung von Kindergärten, Schulen, Sportstätten, Seniorenbetreuungseinrichtungen, Kirchen und anderen Kultureinrichtungen gefördert werden. Aber auch Investitionen in den Öffentlichen Verkehr, Breitband Datennetz sowie in E-Mobilität und Photovoltaikanlagen“, so die Wiener Gemeinderätin und Frauen, Familien und Bildungssprecherin Sabine Schwarz ergänzend.

Die Wiener ÖVP Frauen begrüßen, dass die Bundesregierung damit wichtige Impulse für die Wirtschaft vor Ort setzt! „Wien hat gerade in diesen Bereichen großen Aufholbedarf und kann hier maßgeblich profitieren. Landesparteiobmann und Finanzminister Gernot Blümel stärkt damit unsere Stadt, was in dieser schwierigen Zeit besonders wichtig ist“, so Landesleiterin Veronika Mickel abschließend.

