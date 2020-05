Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht es um 1,4 Millionen Euro

Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl, bei LottoPlus und beim Joker

Wien (OTS) - Nach zwei Solo-Sechsern hintereinander ist jetzt bei Lotto wieder Jackpot-Zeit. Niemand hatte am vergangenen Sonntag die „sechs Richtigen“ getippt, und damit geht es am Mittwoch um einen Jackpot mit rund 1,6 Millionen Euro.

Ein Spielteilnehmer aus Wien erzielte den einzigen Fünfer mit Zusatzzahl und erhält dafür mehr als 95.000 Euro. Er kam mit dem zweiten von fünf Tipps auf seinem Normalschein zum Erfolg.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Wochenende bereits den dritten Solo-Sechser in Folge. Ein Oberösterreicher war diesmal per Quicktipp erfolgreich und gewann mehr als 210.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker ging es um einen Jackpot, und der wurde von einem Spielteilnehmer aus Wien geknackt. Sein „Ja“ zum Joker war mehr als 345.000 Euro wert, und damit war er der Top-Gewinner der Ziehung vom Wochenende.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. Mai 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 692.452,79 – 1,4 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 95.212,20 71 Fünfer zu je EUR 1.462,90 136 Vierer+ZZ zu je EUR 229,10 3.637 Vierer zu je EUR 47,50 4.437 Dreier+ZZ zu je EUR 17,50 59.779 Dreier zu je EUR 5,20 176.316 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 12 16 18 25 28 34 Zusatzzahl 45

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. Mai 2020

1 Sechser zu EUR 210.202,70 38 Fünfer zu je EUR 1.295,70 2.131 Vierer zu je EUR 20,60 34.786 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 12 17 20 23 26 31

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 24. Mai 2020

1 Joker EUR 345.345,70 2 mal EUR 8.800,00 96 mal EUR 880,00 978 mal EUR 88,00 8.945 mal EUR 8,00 88.772 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 2 2 5 3 3

