„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“ mit u. a. Premiere „Geheimnisse der Wiener Innenstadt“, Teil 2

Außerdem: erster Teil „Wiener Freizeit-Oasen“, „Fernsehen zum Gernsehen“, „Thomas Stipsits: Griechenland“ und Nationalratssitzung in „Politik live“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Dienstag, dem 26. Mai 2020, in „Politik live“ um 9.05 Uhr mit der Übertragung der ersten von vier Nationalratssitzungen zum Thema Krisenbudget 2020. ORF 2 überträgt ebenfalls live – von 9.05 bis 13.00 Uhr.

Im Hauptabend präsentiert „Erbe Österreich“ den zweiten Film des neuen Dokuzweiteilers „Geheimnisse der Wiener Innenstadt“ (20.15 Uhr) von Alex Frohner. Dieser begibt sich auf Spurensuche des einst verschwundenen Stocks im Eisen, der heute noch den Wiener Stephansplatz ziert, verrät, dass unter dem Burgtheater möglicherweise noch Überreste umgekommener Osmanen aus der Zeit der Zweiten Wiener Türkenbelagerung liegen, und entdeckt den Jesuitensaal, das erste Theater Wiens. Außerdem erzählt der Film von einer verheerenden Flut, die im vierten Jahrhundert über das römische Wien hereinbrach und deren Folgen bis heute sichtbar sind. Nicht zuletzt darf man einen Blick auf eines der beeindruckendsten Weinfässer des Landes werfen, das in den Kellern der Hofburg steht und unglaubliche 70.000 Liter fasst.

Anschließend geht es in „Erbe Österreich“ mit dem ersten Film des Zweiteilers „Wiener Freizeit-Oasen“ (21.05 Uhr) weiter. Beleuchtet wird darin der Frühling in der Stadt.

Eine neue Folge von „Fernsehen zum Gernsehen“ mit Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz zeigt um 21.55 Uhr wieder Höhepunkte aus 65 Jahren TV-Geschichte. Der „ORF III Kulturdienstag“ schließt mit „Thomas Stipsits: Griechenland“ (22.30 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at