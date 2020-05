LR Schleritzko: Gemeindepaket der Bundesregierung ist wichtig und richtig

„Paket schafft Möglichkeiten, um aus Krise gestärkt hervorzugehen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Für Landesrat Ludwig Schleritzko, Finanz- und Gemeindereferent in der NÖ Landesregierung, ist das heute von der Bundesregierung präsentierte Gemeindepaket „wichtig und richtig, da es sich hier um eine österreichweite Herausforderung handelt“. „Das vorgelegte Milliarden-Paket zur Unterstützung von kommunalen Investitionen dient dabei nicht nur allgemein der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Investitionen von Städten und Gemeinden sind ja gerade für die lokalen Wirtschaftsbetriebe entscheidend. Ganz speziell wird durch die Ausrichtung der Förderungen ein zukunftsfitter Ausbau der Gemeindeinfrastruktur in den Fokus gerückt, der uns auch bei der Bekämpfung der immer noch herrschenden Klimakrise hilft“, so der Landesrat.

Weitere Informationen: Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, BA, Telefon 02742/9005-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at

