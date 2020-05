„DIE.NACHT“: Besuch von Michael Schottenberg in „Willquommen Österreich“ am 26. Mai in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit den „Science Busters“ und „BÖsterreich“

Wien (OTS) - „Der Schotti kommt!“, freuen sich Stermann und Grissemann in der neuen Ausgabe von „Willquommen-Österreich“ am Dienstag, dem 26. Mai 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1. Michael Schottenberg, der ehemalige Direktor des Volkstheaters und „Dancing Star“ der Herzen spricht über seine große Leidenschaft, das Reisen. Außerdem gibt es weitere Demaskierungen bei den „Masked Comedians“ und für den musikalischen Input sorgt die Wiener Gruppe 5/8erl in Ehr'n. Gleich danach um 23.10 Uhr erhellen die „Science Busters“ mit ihrem unendlichen Wissen wieder „DIE.NACHT“. Kabarettist Martin Puntigam, Dr. Elisabeth Oberzaucher und Martin Moder, PhD., beschäftigen sich diesmal mit dem Thema „Küsse und Vögel“. Und um 23.45 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „BÖsterreich“ – Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader begeben sich auf eine Tour de Force durch die schattigen Seiten des Landes.

Mehr zu „Willquommen Österreich“ am 26. Mai in ORF 1

Michael Schottenberg hat etwas zu erzählen, nicht nur von seinen zahlreichen Reisen, sondern auch über viele vom Massentourismus verschonte Plätze Wiens bzw. der näheren Umgebung. Außerdem blickt der Schauspieler, Regisseur und ehemalige Theaterdirektor auf ein aufregendes Berufsleben zurück. Vergangenes Jahr eroberte der 67-Jährige als Teilnehmer der ORF-Show „Dancing Stars“ die Herzen des Fernsehpublikums. Stermann und Grissemann widmen in dieser Ausgabe ihre ganze Aufmerksamkeit nur einem Gast: Michael Schottenberg.

Der deutsche Comedy-Superstar Carolin Kebekus wurde als erste enttarnt. In der kommenden „Willquommen-Österreich“-Ausgabe wird enthüllt, wer die anderen beiden „Masked Comedians“ sind.

„Yeah Yeah Yeah“ heißt das sechste Album der gesellschaftskritischen Wiener Mundart-Band 5/8erl in Ehr'n. Worüber die Musiker/innen trotz Krise jubeln, erfährt das Publikum am Ende der Sendung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at