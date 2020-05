Back to Office – so gelingt der Neustart im Büro

Die Rückkehr ins Büro will erfolgreich koordiniert sein. TietoEVRY bietet dafür eine neue „Back to Office“ Applikation.

Wien (OTS) - Mitte März mussten viele Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurzfristig von ihren angestammten Büro-Arbeitsplätzen ins Home-Office übersiedeln. Mehrere Wochen später stehen Unternehmen nun vor der Herausforderung, die schrittweise Rückkehr ins Büro erfolgreich zu koordinieren und die empfohlenen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit umzusetzen. Die Verschränkung aus Home-Office und Office sowie Abstand zu halten sind die Gebote der Stunde. TietoEVRY unterstützt Unternehmen dabei mit einer neu entwickelten „Back to Office“ Applikation.

Nach über zwei Monaten im Home-Office ist die Vorfreude auf eine Rückkehr ins Büro und auf persönliche Begegnungen im Team bei vielen groß. Um gemäß den Empfehlungen der Bundesregierung den physischen Abstand zu anderen auch im Büro einhalten zu können, bedarf es allerdings einiges an Koordinationsaufwand: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen zur selben Zeit im Büro sein? Wie kann die Vergabe von Arbeitsplätzen reibungslos ablaufen? Fragen, die sich auch der Digitalisierungsexperte TietoEVRY Austria gestellt und deshalb das Arbeitsplatzbuchungs-System „Back to Office“ entwickelt hat. „Die Applikation, die sich auch in Microsoft Teams integrieren lässt, ermöglicht ein kontrolliertes Hochfahren des Bürobetriebes. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben bekannt, an welchen Tagen sie einen Büroplatz benötigen. Der Bedarf wird mit dem verfügbaren Platzkontingent automatisch abgeglichen und die Arbeitsplätze, unter Berücksichtigung des notwendigen Mindestabstandes, belegt. Vor allem für größere Büros stellt diese Form der Arbeitsplatzbuchung eine erhebliche organisatorische Entlastung dar“, erklärt TietoEVRY Austria Geschäftsführer Robert Kaup.

Gut koordiniert ist halb gewonnen

Auf Grund des Erfolges im eigenen Unternehmen, stellt TietoEVRY Austria die „Back to Office“ Applikation auch seinen Kunden zur Verfügung. Die App ist wahlweise als Cloud- oder „on-premises“-Version verfügbar und kann auf Wunsch mit einem Unternehmenslogo versehen werden. Die App wird so aufgesetzt, dass sie den individuellen Ansprüchen des jeweiligen Unternehmens gerecht wird.

Eine weitere Herausforderung wird für viele Unternehmen die Verschränkung aus Office und Home-Office werden. Die intelligente Nutzung kollaborativer Tools wie Microsoft Teams kann dabei helfen, beide Arbeitswelten bestmöglich miteinander zu verzahnen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihren Arbeitsort individuell wählen, je nach Tätigkeit die Vorzüge aus Home Office beziehungsweise Büroplatz nutzen, aber gleichzeitig ortsunabhängig mit ihren Teams in Kontakt bleiben: „Microsoft Teams macht es möglich, mit wenigen Klicks Online-Meetings, Video-Chats und Telefonate abzuhalten, Dokumente zu teilen, Kalender und Kontakte zu verwalten und sich in Arbeitsgruppen zu organisieren. Für ein erfolgreiches, kollaboratives Arbeiten muss das reale Team allerdings alle Funktionen und Möglichkeiten von Teams verinnerlichen. Auch bei diesem Schritt begleiten wir Unternehmen, die durch moderne, digitale Tools einen klaren Mehrwert für sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen wollen“, erklärt Robert Kaup. Zwei englischsprachige Webinare rund um das Thema „virtuelles Arbeiten und Kollaboration“ stellt TietoEVRY Interessierten kostenlos zur Verfügung:

Microsoft Teams-Workshops richtig organisieren und moderieren: Zur Aufzeichnung

Microsoft Teams Online-Meetings organisieren – plus allgemeine Tipps zur Verwendung von Teams: Zur Aufzeichnung





Über TietoEVRY

TietoEVRY schafft digitale Vorteile für Unternehmen und die Gesellschaft. Es ist eines der führenden Unternehmen für digitale Dienstleistungen und Software mit lokaler Präsenz und globalen Fähigkeiten. Der Erfolg von TietoEVRY basiert auf ihren nordischen Werten. TietoEVRY hat seinen Hauptsitz in Finnland. Die weltweit 24.000 ExpertInnen betreuen Tausende von Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor in über 90 Ländern. Der Jahresumsatz beträgt rund drei Milliarden Euro. TietoEVRY ist an der NASDAQ in Helsinki und Stockholm sowie an der Osloer Börse notiert. Weitere Informationen auf: www.tieto.at

