Wiener NEOS fordern „Normalbetrieb“ an Wiens Schulen

Mehrere Anträge zu Bildungsfragen für morgige Gemeinderatssitzung angekündigt

Wien (OTS/RK) - Die Wiener NEOS haben ihr Verlangen nach einer „Bildungsoffensive“ an Wiens Pflichtschulen erneuert. „Laut einer aktuellen IHS-Studie waren während des Corona-Lockdowns im Schnitt zwölf Prozent der österreichischen Schülerinnen und Schüler nicht erreichbar. Bei Kindern mit Sprachdefiziten oder solchen aus sozial benachteiligten Familien waren es sogar mehr als ein Drittel“, beklagte NEOS-Klubobmann Christoph Wiederkehr heute, Montag, gemeinsam mit Bildungssprecherin Bettina Emmerling in einem Medientermin die Auswirkungen des wochenlangen Home-Schoolings. Auch nach der Wiederaufnahme des Unterrichts an Pflichtschulen gäbe es zahlreiche Beschwerden von LehrerInnen und Eltern. Vor allem Familien mit mehreren Kindern, die an unterschiedlichen Tagen unterrichtet werden, stünden vor Betreuungsproblemen, so Wiederkehr. „Deshalb werden wir in der morgigen Gemeinderatssitzung mehrere Anträge einbringen, die mithelfen sollen, dass die Schulen fit fürs digitale Lernen werden und die Bildungslotterie in Wien ein Ende hat“, kündigte Wiederkehr an. „Wir wollen damit einen weiteren bildungspolitischen Rückfall verhindern, denn die Zukunft unserer Kinder darf kein Glücksspiel sein. Denn jedes Kind hat das Recht auf gute Bildung, sie ist schließlich der Schlüssel zur persönlichen Entfaltung.“

Das Hauptverlangen der Wiener NEOS: Nach Pfingsten solle an Wiens Pflichtschulen der „Normalbetrieb“ aufgenommen werden, also alle Schülerinnen und Schüler wieder an jedem Tag – und nicht abwechselnd in zwei Gruppen – in den Unterricht kommen. „Zusätzliche Räume und Unterrichtsmöglichkeiten im Freien sollen dafür sorgen, dass vor allem Kinder mit Lerndefiziten Versäumtes in den Schulen nachholen können“, sagte Emmerling. Mit „klugen“ Test-Strategien, wie es Dänemark oder Norwegen vorgezeigt hätten, sei auch für Sicherheit für Lehrende und Kinder gesorgt.

Weitere pinke Forderungen: Sommerkurse für alle SchülerInnen für mindestens zwei Wochen, besonders aber für jene, die das erste Schulsemester negativ abgeschlossen hatten; Mehr schulpsychologische und sozialarbeiterische Unterstützung zur Entlastung des Lehrpersonals; Digitale Ausstattung der Schulen mit Endgeräten und Programmen für das Home-Schooling, das möglicherweise im Herbst wieder notwendig sein könnte.

Weitere Informationen: Wiener NEOS Rathausklub, Pressestelle, Tel. 01/4000-81411 (Schluss) nic

