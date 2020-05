„Klartext“ am 27.5. live in Ö1 und im RadioKulturhaus-Videostream: „Löchriger Rettungsschirm“

Wien (OTS) - „Löchriger Rettungsschirm“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 27. Mai. Bei Klaus Webhofer diskutieren NEOS-Chefin & Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und ÖVP-Klubobmann August Wöginger. „Klartext“ wird ab 18.30 Uhr live in Ö1 übertragen und ist via Live-Videostream auf radiokulturhaus.ORF.at zu sehen.

Koste es, was es wolle, niemand darf zurückbleiben: Aufmunternd waren die Parolen der Regierung am Beginn der Corona-Krise, heute schlagen ihr immer öfter Zweifel, Frust, auch Wut entgegen. Während jede Woche neue Milliarden versprochen werden, klagen Unternehmer und Unternehmerinnen über die schleppende Verteilung: zu bürokratisch, zu langsam, zu wenig. Ist das Öffnungsmanagement der Regierung eine Frage der richtigen Lobby? In Handel, Gastronomie und Tourismus geht jedenfalls alles schnell, bei Schulen und im Kulturleben langsam. Und im Freien haben die Babyelefanten ohnehin längst ausgedient. Die Rückkehr zur Normalität nach der ersten Viruswelle ist schwierig und heikel, die Gefahr einer zweiten Welle keineswegs gebannt. Der Streit über die richtige Wirtschafts- und Krisenpolitik wird auf nationaler und europäischer Ebene heftiger. Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer NEOS-Chefin & Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und ÖVP-Klubobmann August Wöginger – in „Klartext“ am Mittwoch, den 27. Mai ab 18.30 Uhr, live in Ö1 und im ORF-RadioKulturhaus-Videostream.

