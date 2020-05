Land NÖ unterstützt Arbeit des Roten Kreuz in Syrien mit 190.000 Euro

LH Mikl-Leitner/LR Schleritzko: „Bundesländer leisten Beitrag bei Bewältigung der humanitären Krise“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Land Niederösterreich wird das Internationale Komitee des Roten Kreuz bei seiner Arbeit in Syrien unterstützen. Ein entsprechender Beschluss der Landesregierung wurde in den letzten Tagen getroffen. „Das Land Niederösterreich wird rund 190.000 Euro beitragen. Insgesamt werden die Bundesländer 1 Million Euro für die Arbeit des Roten Kreuz in Syrien bereitstellen und damit jene 3 Millionen Euro, die von der Bundesregierung bereitgestellt werden, deutlich erhöhen“, hält Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fest. Grundlage für dieses gemeinsame Vorgehen stellt ein Umlaufbeschluss der LH-Konferenz dar.

„In Syrien herrscht nach wie vor großes Leid, auch wenn die Berichterstattung darüber durch die Corona-Krise in den Hintergrund gerückt ist. Im Jahr 2020 sind über 11 Millionen Menschen in Syrien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Hier leisten das Rote Kreuz bzw. der Rote Halbmond wichtige Arbeit und versorgt Familien mit Unterkunft, Nahrungsmitteln und Haushaltsutensilien oder stellt die Trinkwasserversorgung sicher“, erläutert der für die Projekte zur Entwicklungshilfe des Landes NÖ zuständige Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko. Die Abwicklung der Hilfsmittel soll im Wege der Austrian Development Agency (ADA) erfolgen.

Weitere Informationen: Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, BA, Telefon 02742/9005-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse