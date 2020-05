Steinbach Group leistet Beitrag im Kampf gegen Coronavirus

Traditionsunternehmen Steinbach setzt Wachstumskurs auch in Krisenzeiten fort

Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass die lokale Verfügbarkeit von Hygieneartikeln und Desinfektionsmitteln gerade in Ausnahmesituationen extrem wichtig ist. Mit unserem Know-how und unserer Technik sind wir als eines der wenigen Unternehmen jetzt auch in der Lage, hochwertige Desinfektionsmittel nach modernsten Standards im Herzen von Österreich in großindustriellem Maßstab herzustellen. Damit können wir in Krisensituationen zur Versorgungssicherheit von dringend benötigten Materialien zu wettbewerbsfähigen Preisen beitragen Horst Lauß, Geschäftsführer Steinbach Group

Schwertberg (OTS) - Die österreichische Steinbach Group, führender Hersteller von Wasserpflegeprodukten im Poolbereich, hat ein neues Desinfektionsmittel entwickelt. Damit nimmt die Steinbach Group ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr und kann einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie oder ähnlicher Krisensituationen leisten. Mit dem neuen „Steinbach Disinfect Concentrate“ könnten jährlich bis zu 2,2 Mrd. Liter gebrauchsfertiges, hochwertiges Desinfektionsmittel hergestellt werden.

„ Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass die lokale Verfügbarkeit von Hygieneartikeln und Desinfektionsmitteln gerade in Ausnahmesituationen extrem wichtig ist. Mit unserem Know-how und unserer Technik sind wir als eines der wenigen Unternehmen jetzt auch in der Lage, hochwertige Desinfektionsmittel nach modernsten Standards im Herzen von Österreich in großindustriellem Maßstab herzustellen. Damit können wir in Krisensituationen zur Versorgungssicherheit von dringend benötigten Materialien zu wettbewerbsfähigen Preisen beitragen “, erklärt Steinbach-Geschäftsführer Horst Lauß.

Der Spezialist für Schwimmbäder und Zubehör wie Filteranlagen und Poolwasser-Desinfektion hat die Covid-19-Krise für die Entwicklung eines neuartigen Konzentrats für Desinfektionsmittel genutzt. Erste Produktions-Testläufe am hochmodernen Standort in Schwertberg/Oberösterreich wurden erfolgreich abgeschlossen. „Wir haben uns bewusst für die Entwicklung eines Konzentrats entschieden. So ist der Transport deutlich ökologischer, da nicht Millionen von Litern Wasser unnötig quer durch Europa geschickt werden müssen“, so Horst Lauß.

Bis zu 2,2 Mrd. Liter Desinfektionsmittel pro Jahr

Auf Basis der bestehenden Anlagen kann die Steinbach Group nun in Ausnahmesituationen wie einer Pandemiewelle bis zu 3.000 Tonnen jährlich an Desinfektionsmittelkonzentrat produzieren. Die Erhöhung der Produktionskapazitäten um weitere 1.000 Tonnen wäre grundsätzlich möglich. Damit kann Konzentrat für bis zu 2,2 Mrd. Liter gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel p.a. abgefüllt werden. Jeder der rund 100 Mio. Einwohner der DACH-Region könnte so mit bis zu 22 Liter Desinfektionsmittel p.a. versorgt werden. Horst Lauß: „Aktuell ist dieser Bedarf zum Glück nicht gegeben und unsere Kapazitäten sind mit dem boomenden Poolgeschäft ausgelastet. Die Corona-Krise hat aber gezeigt, dass sich das sehr schnell ändern kann und es notwendig ist, systemrelevante Produkte wie Desinfektionsmittel unabhängig von Grenzschließungen oder anderen Ausnahmezuständen vor Ort verfügbar zu haben. Mit unserem „Made in Austria“-Produkt können wir helfen, Österreich und Europa von der Produktion in Asien unabhängig zu machen.“

Steinbach Group auf Wachstumskurs: Ausbau Stammwerk und 100 neue Arbeitsplätze

Die Steinbach Group mit Hauptsitz in Schwertberg/Oberösterreich beschäftigt aktuell mehr als 300 Mitarbeiter an drei Standorten und ist im Bereich Pool, Wasserpflege und Fun-Produkte einer der führenden Produktions- und Großhandelsunternehmen in Europa. Mit einer hochmodernen Produktion und effizienter Logistik befindet sich das Unternehmen auf Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2018/2019 konnte der Umsatz deutlich zulegen und erstmals die Marke von 100 Mio. € übersteigen. Auch aktuell entwickelt sich das Geschäft aufgrund der starken Nachfrage nach Poolprodukten sehr positiv. Der Ausbau am Hauptsitz in Schwertberg wird daher auch während der Covid-19-Krise fortgesetzt. Die Arbeiten am Produktionswerk, dessen Kapazitäten massiv erhöht wurden, sind aktuell weitestgehend abgeschlossen. Der Neubau des hochwertigen Bürogebäudes, das sämtliche Ansprüche an modernste Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeitsstandards erfüllt, wurde gestartet und soll bis Ende 2021 fertiggestellt werden. Im Rahmen dieser Expansion entstehen rund 100 neue Arbeitsplätze in Schwertberg. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt rund 50 Mio. €.

Rückfragen & Kontakt:

Roland Mayrl, Metrum Communications GmbH

Mobil: +43 (0) 6646126228

r.mayrl @ metrum.at