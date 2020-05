Helga Krismer: „Warum hat Mikl-Leitner Kunstschaffenden so lange nicht geholfen?“

Grüne NÖ Landessprecherin verlangt Kultur-Bündnis gegen Finanzminister Blümel

St. Pölten (OTS) - Wien hat rasch Kunststipendien mit über 6 Millionen für KünstlerInnen dotiert. Die für Kultur Verantwortliche in Niederösterreich sieht Ende Mai lediglich 1 Million Euro vor. „Statt seitenlange Briefe zu schreiben, hätte Johanna Mikl-Leitner schon vor Wochen gemäß Kulturgesetz NÖ den Kunstschaffenden unter die Arme greifen können. Es wird Zeit, dass sich alle in Niederösterreich in Sachen Kultur zusammenschließen und einen Brief an den Blockierer Finanzminister Gernot Blümel zu senden. Dabei helfe ich Frau Landeshauptfrau als Opposition sehr gerne“, so die Grüne NÖ Landessprecherin Helga Krismer.

