Alpin-Skistar Anna Veith bestätigt ihren Rücktritt

Familienunternehmen Rauch blickt dankbar auf die langjährige Partnerschaft zurück

Schladming/Rohrmoos (OTS/www.rauch.cc) - Schon seit einiger Zeit kursieren die Gerüchte um den Rücktritt von Anna Veith. Nun bestätigt die 30-jährige, dreifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin ihr Karriereende bei einem Medientermin. Im Gespräch mit Alexandra Meissnitzer vom ORF spricht sie über die Hochs und Tiefs ihrer erfolgreichen Laufbahn. Auch ihr langjähriger Partner Rauch Fruchtsäfte blickt anerkennend auf die gemeinsamen Meilensteine zurück.

Bereits seit Ende Oktober 2015 gehen der Skistar und der Fruchtsafthersteller gemeinsame Wege. Der starke Zusammenhalt, vor allem in schwierigen Phasen, prägt die Partnerschaft dabei besonders. Trotz ihrer schweren Knieverletzung am 21. Oktober 2015 schließt Rauch den Vertrag mit Anna Veith ab. Für die gebürtige Salzburgerin endet damit die Saison, noch bevor sie beginnt. Die Partnerschaft mit Rauch gedeiht jedoch auf fruchtbarem Boden: „Wir haben Anna vom ersten Tag an als Teil unserer großen Rauch-Familie angesehen“, so Daniel Wüstner, Geschäftsführer des Unternehmens, „und als Familie ist man schließlich füreinander da. Man geht gemeinsam durch dick und dünn.“

Seitdem entstanden zwischen der sympathischen Skirennläuferin und dem Familienunternehmen aus Vorarlberg zahlreiche Projekte. Als Markenbotschafterin der Premiummarke „Happy Day“ punktet sie während der Partnerschaft vor allem durch ihre Natürlichkeit und Emotionalität. Neben erfolgreichen Werbespots erinnert sich der Fruchtsafthersteller primär an das erste Shooting mit Starfotograf Billy Kidd in New York zurück, aus dem eine ausdrucksstarke Kampagne entstand.

Ein weiterer Höhepunkt der langjährigen Partnerschaft: Auch beim 100-jährigen Jubiläum von Rauch Fruchtsäfte darf das „Familienmitglied“ Anna Veith nicht fehlen und verbringt den besonderen Tag mit dem gesamten Team beim „Friends and Family Day“. Trotz Auf und Abs verbindet Rauch mit dem Skistar vor allem positive Erinnerungen. „Für ihre Zukunft wünschen wir ihr natürlich nur das Allerbeste und vor allem eins: Make every day a happy day!“, so Daniel Wüstner.

