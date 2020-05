FP-Berger: Antisemitsche BDS-Aktivität ist auf das Schärfste zu verurteilen

Massenzuwanderung in Favoriten schuld an dem neuen Antisemitismus

Wien (OTS) - Auf das Schärfste verurteilt FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Stefan Berger die BDS-Aktivitäten in Favoriten. „Die unkontrollierte Massenzuwanderung von Muslimen ins rot-grüne Wien ist der Grund, weshalb es vermehrt zu antisemitischen Vorfällen kommt. Die rot-grüne Sozialromantik ist gescheitert!“, bringt Berger die Problematik auf den Punkt und stellt klar, dass die FPÖ sich klar für das Existenzrecht Israels ausspreche und jegliche Bewegungen, die Israel Hinrichtungen, Massenmord oder andere falsche Menschenrechtsverletzungen vorwerfen, auf das Schärfste verurteilt.



Abschließend kündigt Berger an, dass die FPÖ-Fraktion in der Bezirksvertretung eine Resolution gegen die antisemitschen Aktivitäten einbringen wird. „Wir wollen allen Fraktionen die Chance geben, sich ganz klar von diesen Unappetitlichkeiten zu distanzieren“. Schluss(lk)



