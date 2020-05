Romy 2020: TV-Auszeichnung im Doppelpack für ServusTV!

"Quizmaster"-Moderator Andreas Moravec und das neue ServusTV-Format "Die Nachfolger - Mein Betrieb wird dein Betrieb" gehören zu den diesjährigen Gewinnern.

Es ist irgendwie so, als hätten wir uns gesucht und gefunden Andreas Moravec

Salzburg (OTS) - ServusTV darf sich dieses Jahr gleich über zwei Fernsehpreise freuen. "Quizmaster"-Moderator Andreas Moravec kann sich in der Kategorie Show und Unterhaltung gegen die hochkarätige Konkurrenz durchsetzen. Zur besten Programmidee auf dem heimischen TV-Markt wurde von der Romy-Jury die Eigenproduktion "Die Nachfolger – Mein Betrieb ist dein Betrieb" gekürt.



Ein österreichischer Publikumsliebling

"Es ist irgendwie so, als hätten wir uns gesucht und gefunden" , beschreibt Andreas Moravec seine persönliche Beziehung zur Vorabend-Show "Quizmaster" bei ServusTV. Mit stetig wachsender Fangemeinde gilt es längst als beliebtes Format im Quizsegment der heimischen TV-Sender. In der Romy-Kategorie Show und Unterhaltung traf Moravec auf hochkarätige Kontrahenten, welche ihm den Publikumspreis als beliebtester Fernsehshowmoderator des Landes allerdings nicht strittig machen konnten.



Den heimischen Lebenswerken verschrieben

Eine Vielzahl von österreichischen Betrieben stehen vor der Herausforderung, geeignete Nachfolger für ihre Weiterführung zu finden. Das neue Format "Die Nachfolger - Mein Betrieb wird dein Betrieb" bei ServusTV begleitet heimische Unternehmer bei diesem Prozess. Mit viel Herzblut und Engagement präsentieren sich die Vielfalt an Traditionsbetrieben und Firmen des betrieblichen Mittelstandes in Österreich. Über das Lebenswerk der Eigentümer hinaus ist auch die Erhaltung der Arbeitsplätze ein wesentlicher Faktor zur Fortsetzung der Gewerbe. Als begrüßenswerte Programmidee im Rahmen der diesjährigen Sonderpreise der Romy 2020 wurde die Sendung mit einer der begehrten goldenen Statuen ausgezeichnet.



