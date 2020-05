oe24-TV erstmals Nummer 1 aller Fernseh-Angebote am Vormittag

Mit 8,8 % Marktanteil in der Werbezielgruppe (12-49) war oe24-TV gestern meistgesehener TV-Sender von 9 - 11 Uhr

Wien (OTS) - Österreichs neuer Nachrichten-TV-Sender oe24-TV war gestern, Freitag 22. 5., mit seiner Vormittags-Sendung "LIVE" von 9 bis 11 Uhr mit 8,8 % Marktanteil in der Werbezielgruppe (12 - 49 Jahre) erstmals der meistgesehene Fernseh-Sender unter mehr als 30 vom Teletest gemessenen TV-Angeboten in Österreich.

In der Stunde von 10 bis 11 Uhr erreichte oe24-TV mit 12,2 % Marktanteil sogar einen neuen Rekordwert.

oe24-TV zeigt in der meist von Wolfgang Fellner moderierten Vormittags-Show "LIVE" die Pressekonferenzen von Regierung und Opposition zur Corona-Krise und analysiert sie mit Interviews und Studiogästen. Mit diesem Programm gelang es oe24-TV gestern sogar das in der Regel führende ORF 2 zu überholen.

Insgesamt erreichte oe24-TV gestern einen Marktanteil von 1,13 % in der Werbezielgruppe (12-49) und von 0,75 % im Gesamtpublikum (12+) und war damit der mit großem Abstand meistgesehene Nachrichtensender im TV-Angebot.

Im gesamten Monat Mai (1. - 22. 5.) ist oe24-TV mit 0,8 % Marktanteil beim Gesamtpublikum (12+) und 1,0 % Marktanteil in der Werbezielgruppe (12-49) ebenfalls mit deutlichem Abstand die Nummer 1 aller in Österreich empfangbaren heimischen und internationalen News-TV-Sender.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, personengewichtet, vorläufig gewichtete Zahlen

