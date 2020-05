ORF-Programmänderung in memoriam Bischof Johann Weber

Wien (OTS) - Der ORF ändert in memoriam Bischof Johann Weber sein Programm: „Orientierung“ bringt am Sonntag, dem 24. Mai, um 12.30 Uhr in ORF2 einen Nachruf. Am Dienstag, dem 26. Mai, steht um 23.20 Uhr in ORF2 im Rahmen von „kreuz&quer“ mit Regina Strasseggers Film „Der Mut des Demütigen - Ein Zeitdokument österreichischer Kirchengeschichte“ ein Porträt Bischof Webers auf dem Programm.

