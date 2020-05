Bundespräsident Van der Bellen: Mit Johann Weber verliert steirische Kirche über Genzen hinaus geschätzten Oberhirten

Seine Volksnähe und Bescheidenheit werden in Erinnerung bleiben

Wien (OTS) - „Mit dem Tod des Altbischofs der Diözese Graz-Seckau, Johann Weber, verliert die Katholische Kirche in der Steiermark einen weit über die Diözesangrenze hinaus geschätzten Oberhirten. Seine Volksnähe und Bescheidenheit werden vielen Menschen, die dem Bischof begegnet sind, in Erinnerung bleiben. Höhepunkt seiner Amtszeit war zweifellos der Besuch von Papst Johannes Paul II im steirischen Wallfahrtsort Maria Zell im Jahr 1983 sowie die Übernahme des Vorsitzes in der österreichischen Bischofskonferenz“, würdigt Bundespräsident Alexander Van der Bellen den heute Nacht verstorbenen Altbischof.

