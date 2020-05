ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 22 von 25. Mai 2020 bis 31. Mai 2020)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Dienstag, 26. Mai 2020

09:00 Plenum des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)

Mittwoch, 27. Mai 2020

Ministerrat (BKA, 1010 Wien)



09:00 Plenum des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)

13:00 BM Mag. Christine Aschbacher besucht „Jugend am Werk“ (Lehrbetrieb, Brünner Straße 52, 1210 Wien)

Donnerstag, 28. Mai 2020

09:00 Plenum des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)

18:30 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der digitalen Paneldiskussion von "WeAreDevelopers" im Zuge des "WeAreDevelopers"-Live Events zum Thema „What is the outlook for Europes digital future?“ mit der deutschen Staatsministerin Dorothee Bär teil (1010 Wien)

Freitag, 29. Mai 2020

09:00 Plenum des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)

