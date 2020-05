„Sport am Sonntag“ mit Anna Veith live im Studio

Am 24. Mai ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 24. Mai 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit diesen Themen:

Anna Veith – live im Studio

Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin über ihren Weg vom Jung- zum Superstar.

Thomas Muster – 25 Jahre Triumph in Paris

Die ehemalige Nummer 1 erinnert sich an den sporthistorischen Moment für Österreich – gemeinsam mit Konkurrenten und Wegbegleitern von damals.

