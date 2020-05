SP-Kubik: "Erfolgsmodell Citybike unbedingt weiterführen!"

Lösung mit oder ohne Gewista

Wien (OTS) - Die Stadt Wien hat bereits 2003 ein Leihfahrradsystem etabliert – so erfolgreich, dass es zum Vorbild für viele andere Städte wie Paris oder Brüssel geworden ist. Gerhard Kubik, SP-Fraktionsvorsitzender für Stadtentwicklung und Verkehr, bedauert, dass die Gewista nun aus dem Vertrag aussteigen will und damit droht, zentrumsnahe Stationen abzubauen: "Wir wollen das Erfolgsmodell Citybike unbedingt weiterführen und ausbauen. Die Räder sind nicht nur bei Touristen, sondern auch bei den Einheimischen sehr beliebt. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist klar: eine Lösung zum Erhalt des Systems muss her – mit oder ohne Gewista!"

