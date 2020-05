„ORF 1 Freistunde“ von 25. bis 29. Mai

Der Wochenüberblick

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 25. Mai 2020, stehen wieder spannende Reportagen, Dokumentationen sowie Erklärstücke und tägliche Nachrichten auf dem Programm der „ORF 1 Freistunde“. Fanny Stapf begleitet die Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Schule sind, von Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.45 Uhr durch den Vormittag und zeigt unter anderem „How to Jonglieren!“: Step by step können die Zuseherinnen und Zuseher bis zum Ende der Woche Jonglieren lernen. Außerdem gibt es auch wieder einige Schwerpunkte: Am Montag steht eine Reportage zu den Herausforderungen des Erntehelfer-Jobs auf dem Programm, am Mittwoch haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Fragen zum Thema Sex und Liebe zu stellen, und der Freitag wird zum Fridays-for-Future-Tag, diesmal wird gezeigt, was mit weggeworfenen Plastikflaschen passiert.

Die Themen der „ORF 1 Freistunde“ im Wochenüberblick

Montag, 25. Mai: Reportage: „Wie schwer ist der Job des Erntehelfers?“

Dienstag, 26. Mai: Ein Erklärstück zum Thema „Woher kommt der Wind?“, ein Beitrag zu „Leben im Hurricane-Gebiet“, ein Live-Gespräch mit Marcus Wadsak und ein Beitrag zu „Corona und Schwimmen – Kann man sich im Wasser anstecken?“.

Mittwoch, 27. Mai: Schwerpunkt „Fucking Complicated“ zu „Zyklus und Periode“: Sexualpädagogin Miriam Foresta beantwortet im Studio Fragen zu Liebe und Sexualität

Donnerstag, 28. Mai: Beitrag zu Pressekonferenz, in der Gesundheitsminister Rudolf Anschober Kinderfragen beantwortet Freitag, 29. Mai: Schwerpunkt „Fridays for Future“: „Was passiert mit weggeworfenen Plastikflaschen?“

Das morgendliche „OKIDOKI“-Kinderprogramm für Vorschul- und Volksschulkinder von 6.00 bis 9.00 Uhr unter anderem mit:

8.00 Uhr: ABC Bär

8.15 Uhr: Schmatzo

8.30 Uhr: Knall genial Clip

8.35 Uhr: Trickfabrik

Die „ORF 1 Freistunde“ ab 25. Mai

9.00 Uhr: ZIB ZACK

9.03 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.07 Uhr: Das Waisenhaus für wilde Tiere

9.55 Uhr: ORF 1 Freistunde

9.56 Uhr: Universum

10.40 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.02 Uhr: ZIB ZACK

11.05 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.06 Uhr: Newton

11.27 Uhr: ORF 1 Freistunde

11.28 Uhr: Jamie & Jimmy’s Food Fight Club

12.13 Uhr: ZIB ZACK

