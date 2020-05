Bis zu 1,2 Millionen folgten Marcel Hirscher im ORF durch Österreich

Topwerte für „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“

Wien (OTS) - Marcel Hirschers Debüt als ORF-Moderator sollte den Menschen in Österreich Lust auf – Corona-bedingten – Urlaub daheim machen. Und bis zu 1,211 Millionen ließen sich gestern, am 21. Mai 2020, diese Einladung des Sportstars nicht entgehen. Durchschnittlich erreichte „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ 1,181 Millionen Seherinnen und Seher bei 36 Prozent Marktanteil. In den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei 21 bzw. 18 Prozent.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Marcel Hirscher hat seine Sache großartig und 1,2 Millionen Menschen Urlaub in Österreich schmackhaft gemacht. Ein herzliches Dankeschön an ihn für seinen enormen Einsatz sowie auch an Regisseur Michael Kögler, der Hirscher großartig in Szene gesetzt hat, und an die ORF-Landesstudios mit ihren bildgewaltigen Beiträgen zu den 18 vorgestellten Urlaubs-Destinationen. Ganz besonders freut mich, dass die Sendung in allen Zielgruppen hervorragend angenommen wurde.“

Mehr Sommerfeeling in „Seitenblicke Sommerfrische“ ab 2. Juni

Die ORF-„Seitenblicke“ begeben sich ab Dienstag, dem 2. Juni, auf Sommerfrische in Österreich und zeigen wochentags um 18.20 Uhr in ORF 2 die unterschiedlichsten Plätze des Landes, wo nicht nur die Prominenz Urlaub macht – und man sich von diversen Strapazen erholen kann. Im Südburgenland haben sich zum Beispiel viele Künstler/innen wie Konstanze Breitebner oder Gery Keszler niedergelassen, in der Südoststeiermark EAV-Mastermind Thomas Spitzer mit seiner Familie. Die Mönche in Heiligenkreuz zeigen gerne ihr schönes Refugium und einer ihrer Gäste, Regisseur und Oscar-Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck, gibt ein „Seitenblicke“-Exklusivinterview. Weiters geht es auch an den Künstler/innen-Treffpunkt Irrsee zu Otto Schenk oder ins geschichtsträchtige Marchfeld, das laufend illustre Gäste anzieht.

